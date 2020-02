Cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng được giảm án vụ sai phạm ở BHXH Việt Nam

Chiều 21/2, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành tuyên án phiên phúc thẩm vụ sai phạm ở BHXH Việt Nam theo kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo: Nguyễn Huy Ban, cựu Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Lê Bạch Hồng, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, cựu Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Nguyễn Phước Tường, cựu Kế toán trưởng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Hoàng Hà, cựu Trưởng phòng Kế hoạch - tổng hợp, Ban Kế hoạch - tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trần Tiến Vỹ, cựu Trưởng phòng Kế hoạch - tổng hợp Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bị cáo Lê Bạch Hồng - cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội (ngoài cùng bên phải) và các bị cáo khác ngồi nghe tòa tuyên án phiên phúc thẩm ngày 21/2. (Ảnh: Trọng Phú)

Theo cáo trạng cũng như diễn biến phiên sơ thẩm, vụ án liên quan đến việc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho vay sai quy định đối với Công ty Cho thuê tài chính II (ALC II), qua chứng thư bảo lãnh của Agribank. Cuối năm 2018, ALC II phá sản và không còn khả năng trả nợ. Tính đến nay, Bảo hiểm Xã hội chưa thu hồi được nợ gốc và lãi của Công ty ALC II số tiền hơn 1.700 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Lê Bạch Hồng đã ký và chỉ đạo thực hiện 3 hợp đồng cho ALC II vay vốn, đến nay không thu hồi được, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 434 tỷ đồng. Cựu Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Nguyễn Huy Ban ký và chỉ đạo thực hiện 11 hợp đồng cho ALC II vay 630 tỷ đồng không đúng đối tượng, không đảm bảo nguyên tắc đầu tư Quỹ BHXH, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.263 tỷ đồng (tính cả tiền lãi). Tại phiên tòa, HĐXX nhận định: Bị cáo Nguyễn Huy Ban giữ vai trò chính trong vụ án, là người đầu tiên quyết định cho ALC II vay vốn trái quy định của Nhà nước (sau đó ALC II bị phá sản không có khả năng trả nợ), gây hậu quả thiệt hại trên 1.200 tỷ đồng. Bị cáo Lê Bạch Hồng là người giữ vai trò sau bị cáo Nguyễn Huy Ban, là người trực tiếp chỉ đạo thực hiện hai hợp đồng cho ALC II vay vốn trái quy định của Nhà nước, gây thiệt hại cho BHXH Việt Nam trên 154 tỷ đồng. Hai bị cáo Lê Bạch Hồng và Nguyễn Huy Ban được xác định giữ vai trò chính trong vụ án này. (Ảnh: Trọng Phú) Tuy nhiên, các bị cáo là người có nhân thân tốt, có công với Cách mạng và được thưởng nhiều huân huy chương. Trong quá trình công tác trước đây, các bị cáo cũng có chỉ đạo, điều hành giúp BHXH Việt Nam có lãi. Do vậy, HĐXX nhận định có cơ sở để giảm án cho các bị cáo so với mức án sơ thẩm.



HĐXX phiên phúc thẩm tuyên phạt, cùng về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng: Bị cáo Lê Bạch Hồng 5 năm 3 tháng tù (giảm 9 tháng tù so với bản án sơ thẩm); bị cáo Nguyễn Huy Ban 12 năm tù (giảm 2 năm tù so với bản án sơ thẩm); bị cáo Nguyễn Phước Tường giữ nguyên mức án 14 năm tù; bị cáo Hoàng Hà 4 năm tù (giảm 3 năm tù so với bản án sơ thẩm); bị cáo Trần Tiến Vỹ giữ nguyên mức án 3 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự các bị cáo phải bồi thường như bản án sơ thẩm đã tuyên. HĐXX cũng bác kháng cáo của đại diện Agribank về số tiền hơn 800 tỷ đồng phải bồi thường cho BHXH Việt Nam (do Agribank bảo lãnh cho ALC II vay vốn từ BHXH Việt Nam)./.