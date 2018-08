Đã khởi tố 3 vụ án, 7 bị can liên quan việc sửa điểm thi rúng động

Sáng 3/8, cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 ở Hội đồng thi tỉnh Hòa Bình. Theo Người lao động, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lên CQĐT Bộ Công an để phối hợp điều tra thêm. Theo ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), Bộ đã thực hiện chấm thẩm định bài thi THPT Quốc gia ở một số địa phương, trong đó Hội đồng thi Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình. Qua quá trình chấm, Bộ GD-ĐT đã phát hiện một số dấu hiệu bất thường, nhất là trong quy trình chấm bài thi trắc nghiệm. Hội đồng chấm thẩm định đã báo cáo với Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia. Trong ảnh: Ông Mai Văn Trinh (ảnh: zing.vn) Ngay sau khi có báo cáo, ngày 24/7, Bộ GD-ĐT đã gửi công văn đến Bộ Công an để tiến hành điều tra, làm rõ các dấu hiệu bất thường về điểm thi tại Hội đồng thi Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình. Bước đầu, Bộ GD-ĐT và cơ quan công an xác minh có dấu hiệu can thiệp làm thay đổi trên phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh để làm thay đổi kết quả bài thi của thí sinh. Cũng liên quan đến gian lận điểm thi, ngày 26/7, Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ Luật Hình sự về những sai phạm tại Hội đồng thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La. (Ảnh: VOV Tây Bắc) Chiều 31/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố 5 bị can. Công an tỉnh Sơn La thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1967, chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Sơn La, thư ký Ban chỉ đạo, ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm). (Ảnh: Báo Thanh Niên) Bị can thứ 2 trong vụ án là Đặng Hữu Thủy (SN 1964, Phó Hiệu trưởng trường PTTH Tô Hiệu, ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm). Trong ảnh: Bị can Thủy chắp tay nghe cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố. (Ảnh: VOV Tây Bắc) Bị can thứ 3 là Lò Văn Huynh (SN 1961, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Sơn La, ủy viên Ban chỉ đạo, ủy viên Hội đồng thi, Trưởng Ban thư ký). Trong ảnh: Bị can Huynh đứng giữa nghe cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố bị can. (Ảnh: VOV Tây Bắc). Bị can thứ 4 bị khởi tố là ông Trần Xuân Yến (SN 1971, Phó Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo Sơn La, Ủy viên Ban Chỉ đạo thi, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Phó trưởng ban chấm thi, Tổ trưởng tổ chấm thi trắc nghiệm). Ông Yến được áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong ảnh: Bị can Yến đứng nghe cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố bị can. (Ảnh: Zing.vn). Bị can thứ 5 trong vụ gian lận thi ở Sơn La là Cầm Thị Bun Sọn (SN 1969, Phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm). Bà Sọn là 1 trong 2 bị can được được tại ngoại và được áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trúác đối tượng trên cùng bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ Luật Hình sự. (Ảnh: Lao Động). Liên quan đến vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang, ngày 19/7, được sự hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục An ninh – Bộ Công an, căn cứ Điều 36, Điều 143, Khoản 1 Điều 153, Điều 154 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định số 02/QĐKTVA khởi tố hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật vụ gian lận điểm tại Hà Giang vì xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ngày 20/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Vũ Trọng Lương về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự. (Ảnh: VTC 14). Sau đó 3 ngày, Công an tỉnh Hà Giang ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hoài (Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở GD&ĐT Hà Giang) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong ảnh: Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố đối với ông Hoài đang đứng, mặc áo trắng. (Ảnh: Báo Công an TP HCM). Ông Nguyễn Thanh Hoài (SN 1969, trú phường Minh Khai, TP Hà Giang) là Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở GD&ĐT Hà Giang, Phó trưởng Ban chấm thi, Trưởng ban Thư ký Hội đồng thi kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Hà Giang. (ảnh: Vietnamnet) Ông Hoài được xác định là người giao chìa khóa nơi lưu trữ bài thi cho ông Vũ Trọng Lương (Phó phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở GD&ĐT Hà Giang, người trực tiếp sửa điểm cho các thí sinh, trái với quy chế). Trong ảnh, ông Hoài bìa trái, ông Lương bìa phải (Ảnh: VTC 14).

