Đâm tài xế taxi cướp tài sản, 8X lĩnh 42 tháng tù giam

TAND huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Huynh (SN 1981, trú tổ Đàng Bộ, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) về tội Cướp tài sản.

Nguyễn Ngọc Huynh lúc bị bắt

Theo cáo trạng, trong quá trình sinh sống tại địa phương, Huynh có thiếu nợ của nhiều người và không có khả năng trả nên Huynh bỏ nhà xuống T.P Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) tránh nợ.

Đến khi hết tiền, lại nhận được tin nhắn của vợ báo tin con đau nên Huynh nảy sinh ý định thuê xe taxi về nhà, trên đường về thì bỏ trốn để quỵt tiền xe, nếu không được thì dùng dao khống chế tài xế để lấy tiền.

Ngày 9/4/2017, Huynh chuẩn bị sẵn 1 con dao rồi thuê taxi do anh Đỗ Cao Thương (SN 1988) làm tài xế để về Bắc Trà My. Đến đoạn đường tránh vào thị trấn Trà My, Huynh giả vờ đi vệ sinh để bỏ trốn nhưng không thực hiện được nên tiếp tục lên xe đi tiếp.

Khi xe chạy đoạn đường tối, thưa dân thuộc xã Trà Nú (huyện Bắc Trà My), Huynh bất ngờ dùng dao khống chế Thương yêu cầu tài xế này đưa tiền cho Huynh.

Anh Thương hoảng sợ hất dao để chống cự lại thì bị Huynh dùng dao đâm nhiều nhát vào hông, đùi gây thương tích. Sau đó, Huynh cướp 1,2 triệu đồng của nạn nhân bỏ chạy.

2 ngày sau, Huynh bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam và Công an huyện Bắc Trà My phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, cùng với các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cũng như nhân thân của bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Huynh 42 tháng tù giam./.

