Đầu độc chồng bằng canh khổ qua nhồi lá ngón, lĩnh 14 năm tù

Hôm nay (16/4), TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Bùi Thị Hoa (36 tuổi, ngụ xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) về tội “giết người”.



Theo cáo trạng, do nghi ngờ chồng mình là anh Đỗ Văn Hòa nhiều lần gửi tiền cho con gái riêng đang sống tại tỉnh Bắc Ninh nhưng không quan tâm đến con của mình, nên ngày 30/7/2018, Hoa nhờ người mua lá ngón nhưng nói dối là để trị ngứa đầu rồi về bỏ vào túi ni lông và đem cất giấu ở hàng rào.

Bị cáo Bùi Thị Hoa.

Tối 11/8/2018, sau khi nghe anh Hòa nói sẽ gửi tiền về quê cho con gái riêng của mình thì 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến to tiếng với nhau. Sáng hôm sau, Hoa đi mua thịt heo xay về nhà, rồi lấy khoảng 10 lá ngón băm nhỏ trộn chung với thịt heo và nhét vào 4 trái khổ qua đem chưng cách thủy cho chín. Khoảng 17 giờ cùng ngày, khi anh Hòa đi làm rẫy về, Hoa dọn cơm và chén khổ có lá ngón bên trong cho chồng ăn. Sau khi ăn được khoảng 10 phút, thì anh Hòa kêu chóng mặt và kêu Hoa chở đi bác sỹ khám nhưng nạn nhân đã không thể qua khỏi.

Sau khi sát hại chồng, được cơ quan công an mời làm việc Hoa vẫn không thừa nhận hành vi phạm tội của mình mà đưa thi thể Hòa đi hỏa táng rồi đem về tỉnh Phú Thọ an táng. Phải đến 5 ngày sau, Hoa mới đến công an tỉnh Phú Thọ tự thú và khai nhận hành vi của mình.

Tại phiên tòa, Hoa đã cúi đầu nhận tội và gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại, các con của mình cùng người thân. Qua xem xét các tình tiết tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoa mức án 14 năm tù, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 346 triệu đồng./.

