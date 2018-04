Diễn biến mới nhất vụ giết chủ nợ rồi phi tang xác ở Lâm Đồng

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã hoàn tất hồ sơ điều tra để đề nghị truy tố đối với Trần Quốc Vũ (31 tuổi, trú thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh) về tội Giết người và Cướp tài sản. Theo cơ quan điều tra, Vũ chính là người giết chết Võ Thành Tuấn (27 tuổi, trú xã Đinh Lạc, huyện Di Linh) vì không có tiền trả cho nạn nhân. Trong ảnh, đối tượng Vũ được đưa đến hiện trường nơi phi tang xác nạn nhân để dựng lại vụ án. Ngày 23/1, Võ Thành Tuấn (27 tuổi, trú xã Đinh Lạc, huyện Di Linh) đến nhà Vũ để lấy số tiền nợ 15 triệu đồng cho Vũ mượn trước đó. Sau khi gặp Vũ, giữa anh Tuấn và Vũ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc xô xát, Vũ dùng dao đâm chết anh Tuấn, sau đó bỏ xác nạn nhân vào bao tải, chở đến rẫy cà phê của gia đình ở xã Tam Bố, huyện Di Linh (cách hiện trường gần 30km). Trong ảnh, đưa nghi phạm về nhà để thực nghiệm lại việc sát hại nạn nhân (Ảnh: Công an TPHCM) Sau đó, Vũ lấy 2 chiếc nhẫn trên tay Tuấn giấu dưới gốc cà phê và châm lửa đốt quần áo nạn nhân để phi tang. Chưa dừng lại, Vũ vứt thi thể anh Tuấn xuống giếng cạn rồi lấp đất và phủ các cành cà phê khô lên. Trong ảnh, cơ quan chức năng khai quật nơi nghi phạm giấu xác nạn nhân. (Ảnh: Quang Sáng) Vũ mang chiếc xe máy của nạn nhân xuống đèo Bảo Lộc giấu để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Trong ảnh, cơ quan chức năng tìm thấy chiếc xe máy của nạn nhân bị phi tang ở đèo Bảo Lộc. (Ảnh: Tiền Phong) Đến ngày 28/1, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt và đưa Vũ đến hiện trường dựng lại vụ án. (Ảnh: Quang Sáng) Sau khi gây án, Vũ dùng xe máy chở thi thể nạn nhân đến rẫy cà phê ở khu Sở Hựu (thuộc tiểu khu 645, xã Tam Bố, huyện Di Linh), cách hiện trường gây án 25 km để phi tang. Trong ảnh, giếng cạn nơi Trần Quốc Vũ chôn xác nạn nhân. (Ảnh: Quang Sáng) Thông tin trên Công an TPHCM, gia đình nạn nhân Tuấn và nhà Vũ ở gần sát nhau, chơi với nhau từ nhỏ. Vũ có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích năm 2010 (án treo). Đối tượng Vũ làm nông và ham mê cờ bạc. Vũ nhiều lần vay tiền của Tuấn. Cha mẹ Vũ đã từng phải trả nợ thay con (Ảnh: Công an TPHCM) Tại cơ quan điều tra, Vũ thừa nhận giết nạn nhân, lấy 2 nhẫn vàng và 275.000 đồng rồi đốt ví, giấy tờ tùy thân, giấy ghi nợ và quần áo của nạn nhân. Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan điều tra đã trả lại cho gia đình nạn nhân chiếc xe máy, 2 nhẫn vàng (trị giá hơn 4 triệu đồng), còn chiếc iPhoneX của anh Tuấn vẫn chưa tìm thấy. Trong ảnh, lực lượng chức năng đưa đối tượng Trần Quốc Vũ đến địa điểm chôn xác anh Võ Thành Tuấn. (Ảnh: Quang Sáng)

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã hoàn tất hồ sơ điều tra để đề nghị truy tố đối với Trần Quốc Vũ (31 tuổi, trú thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh) về tội Giết người và Cướp tài sản. Theo cơ quan điều tra, Vũ chính là người giết chết Võ Thành Tuấn (27 tuổi, trú xã Đinh Lạc, huyện Di Linh) vì không có tiền trả cho nạn nhân. Trong ảnh, đối tượng Vũ được đưa đến hiện trường nơi phi tang xác nạn nhân để dựng lại vụ án. Ngày 23/1, Võ Thành Tuấn (27 tuổi, trú xã Đinh Lạc, huyện Di Linh) đến nhà Vũ để lấy số tiền nợ 15 triệu đồng cho Vũ mượn trước đó. Sau khi gặp Vũ, giữa anh Tuấn và Vũ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc xô xát, Vũ dùng dao đâm chết anh Tuấn, sau đó bỏ xác nạn nhân vào bao tải, chở đến rẫy cà phê của gia đình ở xã Tam Bố, huyện Di Linh (cách hiện trường gần 30km). Trong ảnh, đưa nghi phạm về nhà để thực nghiệm lại việc sát hại nạn nhân (Ảnh: Công an TPHCM) Sau đó, Vũ lấy 2 chiếc nhẫn trên tay Tuấn giấu dưới gốc cà phê và châm lửa đốt quần áo nạn nhân để phi tang. Chưa dừng lại, Vũ vứt thi thể anh Tuấn xuống giếng cạn rồi lấp đất và phủ các cành cà phê khô lên. Trong ảnh, cơ quan chức năng khai quật nơi nghi phạm giấu xác nạn nhân. (Ảnh: Quang Sáng) Vũ mang chiếc xe máy của nạn nhân xuống đèo Bảo Lộc giấu để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Trong ảnh, cơ quan chức năng tìm thấy chiếc xe máy của nạn nhân bị phi tang ở đèo Bảo Lộc. (Ảnh: Tiền Phong) Đến ngày 28/1, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt và đưa Vũ đến hiện trường dựng lại vụ án. (Ảnh: Quang Sáng) Sau khi gây án, Vũ dùng xe máy chở thi thể nạn nhân đến rẫy cà phê ở khu Sở Hựu (thuộc tiểu khu 645, xã Tam Bố, huyện Di Linh), cách hiện trường gây án 25 km để phi tang. Trong ảnh, giếng cạn nơi Trần Quốc Vũ chôn xác nạn nhân. (Ảnh: Quang Sáng) Thông tin trên Công an TPHCM, gia đình nạn nhân Tuấn và nhà Vũ ở gần sát nhau, chơi với nhau từ nhỏ. Vũ có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích năm 2010 (án treo). Đối tượng Vũ làm nông và ham mê cờ bạc. Vũ nhiều lần vay tiền của Tuấn. Cha mẹ Vũ đã từng phải trả nợ thay con (Ảnh: Công an TPHCM) Tại cơ quan điều tra, Vũ thừa nhận giết nạn nhân, lấy 2 nhẫn vàng và 275.000 đồng rồi đốt ví, giấy tờ tùy thân, giấy ghi nợ và quần áo của nạn nhân. Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan điều tra đã trả lại cho gia đình nạn nhân chiếc xe máy, 2 nhẫn vàng (trị giá hơn 4 triệu đồng), còn chiếc iPhoneX của anh Tuấn vẫn chưa tìm thấy. Trong ảnh, lực lượng chức năng đưa đối tượng Trần Quốc Vũ đến địa điểm chôn xác anh Võ Thành Tuấn. (Ảnh: Quang Sáng)