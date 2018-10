Diễn biến mới vụ hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và ông Cao Toàn Mỹ

Liên quan vụ án Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và ông Cao Toàn Mỹ, ngày 12/10, Viện KSND TPHCM đã ra quyết định gia hạn điều tra vụ án, điều tra bị can đối với Trương Hồ Phương Nga (31 tuổi, Hoa hậu Thế giới người Việt tại Nga năm 2007) và Nguyễn Đức Thùy Dung (30 tuổi, quê Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo thông tin trên Tiền Phong, quyết định của Viện KSND TPHCM được đưa ra sau khi xem xét đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM. VKS nhận thấy đề nghị của cơ quan CSĐT là có căn cứ và cần thiết, VKS đã chấp nhận gia hạn thêm 3 tháng, tiếp tục điều tra đến gần cuối 11/12/2018. Trong ảnh: Phương Nga và Thùy Dung tại một phiên tòa. Trước đó, ngày 14/6/2018, Công an TP HCM ra quyết định phục hồi điều tra vụ án Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng với quyết định phục hồi điều tra, PC45 cũng quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ bị can đối với Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung. Trong ảnh: Phương Nga và Thùy Dung tại phiên tòa sơ thẩm lần 2 từ 22-29/6/2017. Ngày 21/9/2016, Phương Nga và Thùy Dung bị TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, Tòa đã trả hồ sơ để điều tra lại, nhằm làm rõ một số nội dung liên quan trong vụ án. Trong ảnh: Trương Hồ Phương Nga (trái) và Nguyễn Đức Thùy Dung tại phiên tòa sáng 21/9/2016. Sau gần 2 tháng điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT đã hoàn tất hồ sơ, chuyển cho VKSND TPHCM. VKSND TPHCM tiếp tục trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung lần 2. Ngày 22/6/2017, TAND TPHCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm (lần 2). Tại phiên tòa này, theo cáo trạng được công bố, khoảng tháng 7/2012, Nga nói với ông Mỹ có có thể mua nhà với giá rẻ hơn thị trường. Ông Mỹ đưa Nga 6 tỷ đồng để nhờ mua một căn nhà tại quận 5 nhưng Nga không giao nhà. Tiếp đến Nga nói với ông Mỹ có căn nhà có giá 16,5 tỷ đồng ở quận 1, lần này ông Mỹ đưa cho Nga 10,5 tỷ đồng. Sau khi đưa cho Nga tổng 16,5 tỷ đồng mà không nhận được nhà, ông Mỹ làm đơn tố cáo với cơ quan công an. Cáo trạng cũng cho rằng, qua điều tra cho thấy Nga đã bàn với Dung, làm giả một số giấy tờ, nhằm mục đích chứng minh Nga không dính líu tiền bạc gì với ông Mỹ. Tại lần xét xử thứ 2, tòa đã trả tự do cho Nga và Dung kèm yêu cầu điều tra bổ sung 9 nội dung. (Ảnh: Zing) Làm rõ lá thư viết trên giấy nilon được chuyển từ ngoài vào trại giam và ngược lại mà các nhân chứng đã cung cấp cho tòa trong phiên xét xử sơ thẩm lần 2. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Tòa cho rằng, số tiền 16,5 tỷ đồng cáo buộc Nga lừa ông Mỹ nhưng 2 bị cáo đều khẳng định đây là tiền Mỹ cho Nga. Trong khi đó lời khai của ông Mỹ không nhất quán, các chứng cứ khác cũng mâu thuẫn. Ông Mỹ khai, trước khi mua căn nhà trên đường Nguyễn Trãi đã đến xem nhưng không liên hệ với ai... cần phải kiểm tra thực tế đối chiếu những lời khai này. (Ảnh: VnExpress) Nhân chứng "giấu mặt" Nguyễn Mai Phương phủ nhận lời khai của Nga và Dung, lời khai còn nhiều mâu thuẫn, cần phải điều tra làm rõ. Cần kiểm tra truy xuất trên máy tính của Nga để làm rõ thời gian tạo lập các giấy tờ liên quan đến thỏa thuận mua nhà trên đường Nguyễn Trãi. HĐXX cũng yêu cầu điều tra ai là người làm ra những tài liệu đó để xử lý. Điều tra thông tin Nga và ông Mỹ trọ cùng một số khách sạn, như luật sư cung cấp, để xem xét việc vi phạm chế độ một vợ một chồng. Cần làm rõ Thùy Dung đã tham gia như thế nào trong việc tạo lập các giấy tờ nhà để xác định vai trò đồng phạm của bị cáo. Trong ảnh: Mẹ Phương Nga và luật sư Phạm Công Hùng tại phiên tòa (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Truy xuất email của Nga để xem thời điểm tạo lập các thỏa thuận liên quan đến tình cảm. Ngoài ra, tòa cũng kiến nghị điều tra có hay không hành vi xâm hại hoạt động tư pháp của người quản giáo tên Nghĩa giúp Dung và bạn trai thông cung... Trong ảnh: Tòa tiến hành niêm phong các chứng cứ mới, gồm các tập tin ghi âm, ghi hình, thư nilon của nhân chứng Mai Phương, mẹ Phương Nga, Lữ Minh Nghĩa - bạn trai của Dung và tài liệu mà các luật sư bào chữa cho hoa hậu cung cấp tại phiên tòa ngày 29/6/2017. (Ảnh: Vietnamnet) Ngày 10/8/2017, Công an TP HCM ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, điều tra bị can đối với Phương Nga và Thùy Dung do không kịp làm rõ những yêu cầu của TAND TP HCM trong thời hạn 30 ngày.(Ảnh: Tuổi Trẻ)

Liên quan vụ án Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và ông Cao Toàn Mỹ, ngày 12/10, Viện KSND TPHCM đã ra quyết định gia hạn điều tra vụ án, điều tra bị can đối với Trương Hồ Phương Nga (31 tuổi, Hoa hậu Thế giới người Việt tại Nga năm 2007) và Nguyễn Đức Thùy Dung (30 tuổi, quê Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo thông tin trên Tiền Phong, quyết định của Viện KSND TPHCM được đưa ra sau khi xem xét đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM. VKS nhận thấy đề nghị của cơ quan CSĐT là có căn cứ và cần thiết, VKS đã chấp nhận gia hạn thêm 3 tháng, tiếp tục điều tra đến gần cuối 11/12/2018. Trong ảnh: Phương Nga và Thùy Dung tại một phiên tòa. Trước đó, ngày 14/6/2018, Công an TP HCM ra quyết định phục hồi điều tra vụ án Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng với quyết định phục hồi điều tra, PC45 cũng quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ bị can đối với Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung. Trong ảnh: Phương Nga và Thùy Dung tại phiên tòa sơ thẩm lần 2 từ 22-29/6/2017. Ngày 21/9/2016, Phương Nga và Thùy Dung bị TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, Tòa đã trả hồ sơ để điều tra lại, nhằm làm rõ một số nội dung liên quan trong vụ án. Trong ảnh: Trương Hồ Phương Nga (trái) và Nguyễn Đức Thùy Dung tại phiên tòa sáng 21/9/2016. Sau gần 2 tháng điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT đã hoàn tất hồ sơ, chuyển cho VKSND TPHCM. VKSND TPHCM tiếp tục trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung lần 2. Ngày 22/6/2017, TAND TPHCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm (lần 2). Tại phiên tòa này, theo cáo trạng được công bố, khoảng tháng 7/2012, Nga nói với ông Mỹ có có thể mua nhà với giá rẻ hơn thị trường. Ông Mỹ đưa Nga 6 tỷ đồng để nhờ mua một căn nhà tại quận 5 nhưng Nga không giao nhà. Tiếp đến Nga nói với ông Mỹ có căn nhà có giá 16,5 tỷ đồng ở quận 1, lần này ông Mỹ đưa cho Nga 10,5 tỷ đồng. Sau khi đưa cho Nga tổng 16,5 tỷ đồng mà không nhận được nhà, ông Mỹ làm đơn tố cáo với cơ quan công an. Cáo trạng cũng cho rằng, qua điều tra cho thấy Nga đã bàn với Dung, làm giả một số giấy tờ, nhằm mục đích chứng minh Nga không dính líu tiền bạc gì với ông Mỹ. Tại lần xét xử thứ 2, tòa đã trả tự do cho Nga và Dung kèm yêu cầu điều tra bổ sung 9 nội dung. (Ảnh: Zing) Làm rõ lá thư viết trên giấy nilon được chuyển từ ngoài vào trại giam và ngược lại mà các nhân chứng đã cung cấp cho tòa trong phiên xét xử sơ thẩm lần 2. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Tòa cho rằng, số tiền 16,5 tỷ đồng cáo buộc Nga lừa ông Mỹ nhưng 2 bị cáo đều khẳng định đây là tiền Mỹ cho Nga. Trong khi đó lời khai của ông Mỹ không nhất quán, các chứng cứ khác cũng mâu thuẫn. Ông Mỹ khai, trước khi mua căn nhà trên đường Nguyễn Trãi đã đến xem nhưng không liên hệ với ai... cần phải kiểm tra thực tế đối chiếu những lời khai này. (Ảnh: VnExpress) Nhân chứng "giấu mặt" Nguyễn Mai Phương phủ nhận lời khai của Nga và Dung, lời khai còn nhiều mâu thuẫn, cần phải điều tra làm rõ. Cần kiểm tra truy xuất trên máy tính của Nga để làm rõ thời gian tạo lập các giấy tờ liên quan đến thỏa thuận mua nhà trên đường Nguyễn Trãi. HĐXX cũng yêu cầu điều tra ai là người làm ra những tài liệu đó để xử lý.

Điều tra thông tin Nga và ông Mỹ trọ cùng một số khách sạn, như luật sư cung cấp, để xem xét việc vi phạm chế độ một vợ một chồng. Cần làm rõ Thùy Dung đã tham gia như thế nào trong việc tạo lập các giấy tờ nhà để xác định vai trò đồng phạm của bị cáo. Trong ảnh: Mẹ Phương Nga và luật sư Phạm Công Hùng tại phiên tòa (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Truy xuất email của Nga để xem thời điểm tạo lập các thỏa thuận liên quan đến tình cảm. Ngoài ra, tòa cũng kiến nghị điều tra có hay không hành vi xâm hại hoạt động tư pháp của người quản giáo tên Nghĩa giúp Dung và bạn trai thông cung... Trong ảnh: Tòa tiến hành niêm phong các chứng cứ mới, gồm các tập tin ghi âm, ghi hình, thư nilon của nhân chứng Mai Phương, mẹ Phương Nga, Lữ Minh Nghĩa - bạn trai của Dung và tài liệu mà các luật sư bào chữa cho hoa hậu cung cấp tại phiên tòa ngày 29/6/2017. (Ảnh: Vietnamnet) Ngày 10/8/2017, Công an TP HCM ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, điều tra bị can đối với Phương Nga và Thùy Dung do không kịp làm rõ những yêu cầu của TAND TP HCM trong thời hạn 30 ngày.(Ảnh: Tuổi Trẻ)