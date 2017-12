Điều chưa biết về chuyên án tìm kẻ giết người tại khu căn hộ cao cấp

6 mũi trinh sát tỏa đi trong đêm

Vào 18h, tối 31/10, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận thông tin về việc người dân phát hiện phụ nữ tử vong với vết đâm trong khu căn hộ R4 (sảnh B), tổ hợp chung cư Royal City (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Nghi can sát hại người phụ nữ ở chung cư cao cấp Hà Nội tại cơ quan điều tra trưa 1/11/2017.

Ngay sau đó, lực lượng nghiệp vụ Công an quận Thanh Xuân đã có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin làm rõ.

Quá trình khám nghiệm tử thi, xác định người phụ nữ bị sát hại trong nhà, vụ việc nghiêm trọng nên ngay trong đêm, công an quận Thanh Xuân đã báo cáo lên ban giám đốc công an thành phố Hà Nội.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là Phạm Thị H. (36 tuổi). Nạn nhân quê ở Nam Định nhưng sống với con gái tại khu đô thị chung cư cao cấp thuộc quận Thanh Xuân.

Quá trình điều tra, lực lượng nghiệp vụ phát hiện khoảng chiều hôm xảy ra sự việc xuất hiện nam thanh niên có biểu hiện đáng ngờ, bịt khẩu trang đi lại trước cửa phòng nạn nhân.

Nhận thấy, thanh niên bịt mặt bí ẩn là một trong điểm mấu chốt của vụ án nên ban chuyên án quyết định rà soát danh tính người này. Sau buổi họp khẩn trong đêm của ban chuyên án, đối tượng được đưa vào diện nghi phạm của vụ án.

Hình ảnh chụp từ màn hình camera an ninh của tòa nhà do công an cung cấp.

"Để rà soát danh tính nghi phạm Tùng, ban chuyên án dùng nhiều cách khác nhau. Trong đêm hôm đó, một người quen của nạn nhân tích cực hợp tác ra Hà Nội để nhận dạng thanh niên đeo khẩu trang xuất hiện trước cửa phòng nạn nhân. Tuy nhiên, người này cũng chỉ nói chị H. có người bạn trai, không biết thông tin gì về nghi phạm trong ảnh" - cán bộ điều tra công an quận Thanh Xuân thông tin.

Quá trình điều tra, lực lượng nghiệp vụ quyết định rà soát lại mối quan hệ của nạn nhân và đặc biệt là các trang mạng facebook. Từ đó lần ra manh mối vụ án.

"Chi tiết hé mở cho ban chuyên án là bức ảnh nạn nhân chụp cùng nghi phạm Tùng trên trang facebook cá nhân khá giống với hình ảnh người bịt khẩu trang trước cửa nhà nạn nhân được camra ghi lại. Từ đó, ban chuyên án nhanh chóng tập trung lực lượng truy tìm tung tích nghi phạm" - cán bộ điều tra nói về chi tiết phá án.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng làm rõ danh tính nghi phạm Tùng. Quá trình điều tra, được biết, Tùng từng là sinh viên tại một Trường Đại học ở huyện Chương Mỹ và từng tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model.

Sau khi ngồi lại cùng bàn về phương án khám phá án, dưới sự chỉ đạo của giám đốc công an thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự, hơn 100 chiến sỹ công an được chia làm 6 tổ đi theo 6 hướng trong đêm.

"Trên đường đi, các tổ công tác không nghỉ ngơi mà tiếp tục bàn bạc về phương án truy tìm đối tượng tại các mũi trinh sát, đồng thời nghe hướng dẫn chỉ đạo từ ban chỉ đạo chuyên án" - cán bộ điều tra nói về quá trình truy bắt đối tượng.

Một mũi do Đại tá Vũ Minh Phương (Trưởng công an quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng các cán bộ đi về nhà đối tượng tại Ninh Bình.

Mũi thứ hai hướng về quê nạn nhân ở Nam Định, mũi thứ 3 với nhiều chiến sỹ của phòng CSHS và công an quận Thanh Xuân tiến về trường học của đối tượng ở Chương Mỹ và nơi đối tượng thuê trọ. Cùng với đó, một tổ trinh sát ở lại túc trực tại nhà nạn nhân, làm việc với những người liên quan.

Tóm gọn đối tượng khi đang chuẩn bị tẩu thoát

Đến khoảng 11h20 ngày 1/11, sau gần một ngày nhận thông tin vụ án, lực lượng chức năng đã bắt đối tượng gây án là Phạm Thanh Tùng (SN 1996, quê ở Ninh Bình, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội).

Đối tượng bị bắt khi đang vừa mua quần áo khu vực huyện Chương Mỹ, chuẩn bị hành trang để đào tẩu.

"Thời điểm bị lực lượng nghiệp vụ khống chế, đối tượng vẫn cố chống chế, tỏ ra là người vô tội. Suốt quá trình ngồi trên xe ô tô, đối tượng tỏ ra là người lỳ lợm, không nói câu nào. Sau này, khi bị khuất phục, anh ta mới thừa nhận rằng, thời điểm bị bắt khá bất ngờ, lúc đó, bản thân vừa mua quần áo và sắm một số đồ cá nhân để chuẩn bị hành trang đào tẩu" - cán bộ phòng CSHS công an quận Thanh Xuân trực tiếp tham gia vụ án cho biết.

Đại tá Dương Văn Giáp (Trưởng phòng CSHS) và Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội tại buổi thông tin vụ án chiều 1/11/2017.

Khi bị bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ 1 điện thoại Iphone 7 màu đen, 1 điện thoại Vertu Signature S màu đỏ của nạn nhân, số tiền 38 triệu đồng.

Tại buổi thông tin về quá trình khám phá vụ án đầu tháng 11, Đại tá Dương Văn Giáp cho biết, để rà soát các nghi phạm, Công an TP Hà Nội đã huy động lực lượng cảnh sát dày dặn kinh nghiệm như đội điều tra trọng án (phòng CSHS) và công an quận Thanh Xuân, Ba Đình, Hà Đông, công an huyện Chương Mỹ, Công an tỉnh Ninh Bình.

Đại tá Giáp cũng cho rằng, nếu để đối tượng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sẽ nguy hiểm cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Cán bộ điều tra công an quận Thanh Xuân cho biết, để không bị phát hiện, sau khi gây án, Tùng đeo khẩu trang rời tòa nhà.

Sau khi thoát ra khỏi phòng chị H., Tùng trở về phòng trọ ở Phụng Châu (Chương Mỹ), bán 2 chiếc điện thoại và rủ nhóm bạn đi hát karaoke. Sau khi rời quán karaoke, anh ta đến quán game gần đó chơi.

Sau khi được di lý về số 7 Thiền Quang, trước những câu hỏi của cán bộ đội Điều tra trọng án PC45, đối tượng vẫn quanh co chối tội. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ dày dặn kinh nghiệm, Đại tá Dương Văn Giáp (Trưởng phòng CSHS), Đại tá Đại tá Vũ Minh Phương (Trưởng Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng đơn vị nghiệp vụ đã buộc đối tượng phải khai nhận hành vi phạm tội./.

