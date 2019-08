Điều tra làm rõ vụ cô gái Dao ở Lai Châu bị lừa bán sang Trung Quốc

Liên quan đến vụ cô gái Dao ở huyện Sìn Hồ (Lai Châu) bị lừa bán sang Trung Quốc, tại buổi Họp báo do UBND tỉnh Lai Châu tổ chức ngày 1/8, đại tá Bùi Xuân Phong- Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu cho biết: Quan điểm của Công an tỉnh Lai Châu là kiên quyết xử lý các vụ việc có tội phạm liên quan đến đến việc xâm hại nhân phẩm, sức khỏe con người.

Vụ việc cô gái Dao tại huyện Sìn Hồ 11 năm bị bán sang Trung Quốc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã giao cho Công an huyện Sìn Hồ thụ lý hồ sơ, điều tra giải quyết.

Nếu cần thiết, Công an tỉnh Lai Châu sẽ thành lập đoàn công tác sang tỉnh Vân Nam để phối hợp với Công an nước sở tại thu thập chứng cứ về đối tượng mua người.

Đại tá Bùi Xuân Phong Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu.

"Trường hợp đối tượng Tẩn Lai B nghi ngờ liên quan đường dây buôn bán người, chúng tôi đang giao cho Công an huyện Sìn Hồ giải quyết, dưới sự kiểm tra giám sát của phòng Cảnh sát hình sự và cơ quan điều tra cấp tỉnh. Người mua hiện nay đang ở Trung Quốc, vì thế công an huyện Sìn Hồ tiếp tục thu thập tài liệu để chứng minh hành vi phạm tội của Tẩn Lai B. Quan điểm của cơ quan cảnh sát điều tra là với các loại tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người thì phải xử lý nghiêm" - Đại tá Bùi Xuân Phong cho biết.

Được biết từ năm 2015 đến nay, Công an tỉnh đã khởi tố 31 vụ án mua bán phụ nữ, mua bán trẻ em, trong đó cơ quan chức năng địa phương đã bắt 43 đối tượng, có 21 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại Lai Châu. Riêng 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 5 vụ, 6 đối tượng và giải cứu 8 nạn nhân.

Cũng theo đại tá Bùi Xuân Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu thì tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người, đặc biệt là mua bán phụ nữ, trẻ em những năm gần đây trên địa bàn diễn biến rất phức tạp, với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Các đối tượng hoạt động trên địa bàn rộng, liên tuyến, liên tỉnh, có xu hướng quốc tế hóa và thường lợi dụng sơ hở của cơ quan chức năng về xuất nhập cảnh như: kết hôn, thăm thân, du lịch...cũng như những khó khăn về kinh tế, hạn chế nhận thức của một bộ phận nhân dân để phạm tội.../.