Dự án khiến cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An bị bắt có quy mô thế nào?

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Kim Văn Bốn (SN 1982, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An), cán bộ Phòng chính sách Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An để điều tra hành vi tham ô tài sản.

Ông Kim Văn Bốn bị công an bắt để điều tra hành vi tham ô tài sản.

Trong quá trình thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu, ông Bốn lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, thực hiện hành vi lập khống hồ sơ để rút tiền từ đề án, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước.

Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2025 được Thủ tướng phê duyệt vào năm 2016 với tổng kinh phí 120 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương là 90% và 10% ngân sách đối ứng địa phương).

Đối lập với những chuồng bò “hạng sang” ngay bên cạnh là căn nhà lụp xụp của bà con người Ơ Đu với cuộc sống khó khăn.

Trong phần hỗ trợ sản xuất của quyết định trên có 6 nội dung, bao gồm hỗ trợ con giống gia súc có hiệu quả kinh tế cao với số tiền dự kiến là hơn 5,1 tỷ đồng; hỗ trợ khai hoang tạo đất sản xuất với kinh phí hơn 5,3 tỷ đồng; hỗ trợ cỏ, giống ngô, phân bón và các vật tư thiết yếu phục vụ nuôi, trồng và chế biến thức ăn cho gia súc, gia cầm hơn 1,5 tỷ đồng.

Đặc biệt là hạng mục hỗ trợ xây dựng chuồng trại gia súc theo quy hoạch lâu dài với số tiền hơn 12,6 tỷ đồng tại bản Văng Môn, xã Nga My (huyện Tương Dương). Trong đó, có 4 chuồng loại 1 gần 510 triệu đồng, 53 chuồng loại 3 giá xây dựng hơn 7,24 tỷ đồng. Đáng chú ý, có 10 chuồng loại 2 với kinh phí lên tới hơn 2,36 tỷ đồng, tức là một chuồng bò được đầu tư kinh phí xây dựng khoảng 236 triệu đồng.

Khu chuồng trại được xây dựng với kinh phí hàng trăm triệu đồng trong dự án.

Theo thiết kế, mỗi chuồng nuôi có kích thước 4,5m x 6,69m, chiều cao tường 2,7m; trước và sau đều có hệ thống bạt cuốn che lạnh vào mùa đông, nền nhà bê tông, phía trước là hành lang và máng đựng thức ăn.

Nhiều người cho rằng, với kinh phí như vậy có thể xây được “biệt thự” cho bò, trong khi đời sống người dân nơi đây còn vô cùng khó khăn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.