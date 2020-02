Dư luận đồng thuận việc khởi tố, bắt giam vợ chồng ngược đãi mẹ già

Ngày 29/2, Lãnh đạo Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết, đã thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nghi phạm Võ Quốc Tuấn (56 tuổi) và vợ là Phạm Thị Loan (57 tuổi), cùng ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo) để điều tra về hành vi “Ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ..” theo điều 185 Bộ luật Hình sự.

Như tin đã đưa, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện 1 đoạn video dài khoảng 2 phút 30 giây do camera ghi lại cảnh khi làm vệ sinh cho bà Võ Thị Loan (88 tuổi, tại xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, người con trai và con dâu là Võ Quốc Tuấn và Phạm Thị Loan đã dùng tay và cây đánh đập liên tục vào người cùng những lời khiếm nhã. Đoạn video được đăng tải có đến hàng nghìn người bình luận và chia sẻ, gây bức xúc dư luận về hành vi bất hiếu. Qua điều tra bước đầu, cả 2 nghi phạm đều thừa nhận hành vi sai trái của mình đối với mẹ già, chỉ vì tức giận cụ bà không nghe theo lời dặn dò của con cái trong sinh hoạt cá nhân. Trong khi đó, bà Loan đã cao tuổi, không còn minh mẫn nên không kiểm soát được hành vi của mình. Sự việc được báo chí phanh phui, cơ quan công an vào cuộc, bà Võ Thị Dung đã được người con gái ruột đón về nuôi dưỡng.

Hiện dư luận xã hội tại địa phương rất đồng tình việc cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm Võ Quốc Tuấn và Phạm Thị Loan trước pháp luật. Hành vi ngược đãi, đánh đập mẹ già không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đi ngược với truyền thống hiếu đạo đối với bậc sinh thành của dân tộc Việt Nam bao đời nay./.