Dùng kích điện giết người trên sông Lam do mâu thuẫn

Ngày 27/11, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử Trần Văn Hoa (35 tuổi, trú tại xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Giết người”.



Trần Văn Hoa tại phiên tòa ngày 27/11.

Tại phiên tòa sơ thẩm trước đó, HĐXX đã tuyên phạt Trần Văn Hoa 19 năm tù về tội Giết người. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Hoa phải bồi thường cho gia đình bị hại 170 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi 2 con nạn nhân mỗi tháng 1 triệu đồng/cháu cho đến khi trưởng thành. Tuy nhiên sau đó, cả bị cáo và bị hại đều làm đơn kháng cáo lên TAND cấp cao. Trong khi bị cáo làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt, thì bị hại làm đơn đề nghị tăng án đối với bị cáo.



Theo cáo trạng, vào khoảng 8h ngày 1/10/2018, Trần Văn Hoa cùng vợ là Trần Thị Thu và vợ chồng anh Trần Văn Lĩnh và vợ chồng anh Trần Văn Sinh trú cùng thôn đi trên 3 chiếc thuyền đến khu vực bãi bồi thuộc xóm 5, xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An để đánh bắt thủy sản.



Lúc này anh Hồ Đức Tr., trú tại xóm 5, xã Hưng Nhân cùng 2 người khác đang ở bãi bồi của gia đình bốc cọc gỗ lên thuyền chuẩn bị đi bắt rươi. Thấy 3 thuyền lạ đến khu vực bãi bồi của gia đình mình, anh Tr. chạy thuyền lại gần và hỏi “Bay (chúng mày) bắt cáy à”. Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn và cãi vã. Anh Tr. lấy giỏ lưới đựng cáy của anh Sinh đập vào thành thuyền rồi vứt xuống sông.



Thấy vậy, Trần Văn Hoa nói vợ điều khiển thuyền lại sát vào 4 người đi cùng mình. Hoa nhặt được một khúc gỗ dài khoảng 1,2m trên bờ sông đánh 2 nhát vào lưng anh Tr. Sau đó, Hoa đuổi anh Tr. nhảy xuống sông.



Lúc này, anh Tr. cầm một cọc gỗ ở trên thuyền đánh Hoa nhưng không trúng. Trần Văn Hoa cầm vợt kích điện dùng để đánh cá lên đỡ và dí phần kim loại đầu cần kích vào phần thân người phía trước anh Tr., rồi dùng chân giẫm vào bàn kích. Anh Tr. bị điện giật và ngã xuống thuyền. Trần Văn Hoa điều khiển thuyền bỏ chạy. Anh Hồ Đức Tr. được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng khi đến bệnh viện Đa khoa TP.Vinh thì tử vong.



Tại bản kết luận khám nghiệm pháp y, anh Tr. tử vong do suy hô hấp, suy tuần hoàn do điện giật. Đến 7h30 ngày 2/10, Trần Văn Hoa đến Công an huyện Đức Thọ để đầu thú.



Sau khi gây ra cái chết cho anh Tr., bị cáo đã ra đầu thú, thành khẩn khai báo. Bị cáo cũng tác động gia đình đền bù một phần tổn thất cho gia đình bị hại. Tại phiên tòa, vợ bị cáo Hoa đã đưa cho vợ bị hại 50 triệu đồng.



Xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan, HĐXX chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm từ 19 năm tù xuống 18 năm tù đối với Trần Văn Hoa về tội “Giết người”./.