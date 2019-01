Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: Khởi tố 5 đối tượng

Liên quan tới chuyên án triệt phá băng nhóm tổ chức mang thai hộ xuyên quốc gia, chiều 2/1, Công an TPHCM tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng có liên quan.

5 đối tượng bị khởi tố: Cai Guo Lin (SN 1982), Cai Guo Fang (SN 1965, cùng quốc tịch Trung Quốc); Hoàng Thị Thu Trang (SN 1992, quê Đắk Lắk); Triệu Thị Hằng (SN 1978, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1995, quê Nam Định) để điều tra về tội "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại” theo điều 187 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đây là vụ án đầu tiên về hành vi phạm tội này bị Công an TPHCM khởi tố.

Công an TPHCM thông tin vụ triệt phá băng nhóm tổ chức mang thai hộ xuyên quốc gia.



Theo Thượng úy Trần Thái Thịnh Thời, điều tra viên Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TPHCM, quá trình điều tra, Cai Guo Lin và Cai Guo Fang khai nhận làm thuê cho Cai Guo Yong (quốc tịch Trung Quốc, chưa rõ lai lịch, là người mở một phòng khám chuyên chữa trị hiếm muộn ở Trung Quốc).

Đầu tháng 9/2018, Cai Guo Lin sang Việt Nam để kiếm những người phụ nữ Việt mang thai hộ. Do có thời gian làm kỹ thuật viên tại phòng khám Thiên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội), Lin tìm đến đây và nhờ Thu Trang (y tá phòng khám Thiên Hòa) tìm người mang thai hộ bằng biện pháp cấy phôi thai, đồng thời làm phiên dịch trong quá trình thỏa thuận giá. Sau đó, Fang mới sang Việt Nam với mục đích hỗ trợ và giám sát công việc của Lin.

Theo lời khai của hai đối tượng này, những người phụ nữ đồng ý mang thai hộ sẽ được khám sức khỏe tại Việt Nam. Nếu đạt, chúng làm thủ tục đưa họ sang Campuchia và thực hiện các kỹ thuật cấy phôi thai tại một bệnh viện ở Phnom Penh. Sau đó, họ được đưa về Việt Nam dưỡng thai rồi mới đưa sang Trung Quốc để sinh nở.

Mỗi trường hợp đồng ý mang thai hộ, Lin trả 300 triệu đồng chưa kể phí môi giới. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã đưa được một người phụ nữ sang Campuchia mang thai hộ trót lọt.

Về phần các đối tượng người Việt Nam, đối tượng Trang khai nhận sau khi được Lin đưa cho 5 triệu đồng phí môi giới, Trang đến cổng bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) tìm mối thì được giới thiệu gặp Triệu Thị Hằng. Trang thỏa thuận với Hằng tìm người mang thai hộ với giá 300 triệu đồng, Hằng tự thỏa thuận giá với người mang thai hộ.

Sau đó, Hằng giới thiệu chị N.T.T cho Guo Lin và Guo Lin lên kế hoạch đưa người này sang Campuchia để mang thai hộ. Guo Lin đưa Hằng 100 triệu đồng, Hằng chia lại cho chị T. 50 triệu đồng.

Đến tháng 11/2018, Triệu Thị Hằng gặp Nguyễn Thị Mai Anh và biết người này đang có nhu cầu bán trứng, tuy nhiên không đạt yêu cầu. Từ đó, Hằng nói với Mai Anh kiếm người mang thai hộ và sẽ trả phí môi giới cho Mai Anh. Mai Anh sau đó đã tạo một tài khoản mạng xã hội Facebook với tên “Hiến trứng và mang thai hộ”.

Từ facebook này, Mai Anh đã kiếm được 6 người phụ nữ đồng ý mang thai hộ và giới thiệu cho Hằng. Ngày 11/12/2018, Guo Lin, Hằng, Trang và Mai Anh đưa 6 phụ nữ mang thai hộ từ Hà Nội vào TPHCM để đưa sang Campuchia. Khi đến TPHCM, cả nhóm thuê khách sạn ở quận 3, TPHCM để lưu trú.

Ngày 13/12/2018, do sợ bị nhóm người Trung Quốc lừa bán, một phụ nữ đã gọi điện cho gia đình báo đến Công an quận 3. Từ tin báo của người này, Công an thành phố đã lần ra đường dây này và bắt giữ các đối tượng.

Theo Thượng úy Trần Thái Thịnh Thời, vụ án này mới có giai đoạn khởi tố và điều tra ban đầu nhưng có liên quan đến địa bàn Hà Nội và cả phía Trung Quốc cùng nhiều đối tượng. Đây là tội danh mới, nhiều người dân cũng chưa biết và hiểu rõ do đó rất cần việc thông tin tuyên truyền về vấn đề này./.

