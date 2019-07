Gian lận thi cử Sơn La: Lò Văn Huynh khai nhận 1 tỷ đồng để sửa điểm

Quá trình điều tra, nguyên Trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La Lò Văn Huynh khai nhận từ Nguyễn Minh Khoa, nguyên Phó Phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La (hiện ông Khoa đã bị kỷ luật giáng chức về làm cán bộ thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Công an tỉnh) số tiền 1 tỷ đồng để giúp sửa, nâng điểm cho 2 thí sinh N. A. T (SBD 14000815) nâng điểm các môn Toán, Vật Lý, Tiếng Anh; Trần Doãn Hải (SBD 14000317).

Huynh và người nhà đã tự nguyện nộp số tiền này cho Cơ quan an ninh điều tra Công an Sơn La.



Nguyên Trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La khai đã nhận 1 tỷ đồng từ lãnh đạo một phòng của Công an tỉnh.

Huynh còn khai, vào tối 30/6/2018, khi cả nhóm đang sửa bài thi, Huynh nhận được điện thoại của Nguyễn Minh Khoa nhờ giúp thêm một trường hợp và gửi tin nhắn thông tin của thí sinh V.V.T và số điểm các môn Toán, Vật lí, Hóa học cần đạt là 27 điểm.

Huynh đọc thông tin của thí sinh từ tin nhắn trong điện thoại cho Thủy ghi lại, sau đó Huynh đi về nhà.



Ngoài lời khai của Huynh, Nguyễn Minh Khoa còn xuất hiện trong lời khai của hai thuộc cấp của mình là Đinh Hải Sơn và Đỗ Khắc Hưng.



Trong bản cáo trạng của Viện Kiểm sát, Đinh Hải Sơn, cựu cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, người được giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự khu vực chấm thi, trực tiếp tham gia giám sát, bảo vệ công tác chấm thi tự luận.

Ngày 27/6 /2018, Sơn nhận điện thoại của Nguyễn Minh Khoa gọi đến nhà trao đổi, đưa thông tin của thí sinh L.T.T (SBD 14001602). Sau khi có thông tin của thí sinh này, Sơn viết lại thông tin và số điểm cần đạt được của thí sinh này là: Toán 9,8 điểm; Tiếng Anh: 9.8 điểm.

Đến tối ngày 29/6, Sơn đến nhà Nguyễn Thị Hồng Nga đặt vấn đề và chuyển thông tin của L.T.T.



Đỗ Khắc Hưng, cựu cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, công an tỉnh Sơn La, người được phân công bảo đảm an ninh trật tự khu vực chấm thi, trực tiếp tham gia giám sát, bảo vệ, quản lý chìa khóa phòng xử lý bài thi trắc nghiệm.

Hưng khai, ngày 27/6/2018 nhận được điện thoại của Nguyễn Minh Khoa, gọi đến nhà Khoa trao đổi và đưa thông tin của thí sinh V. H. H (SBD 14000959), nhờ nâng điểm môn Toán đạt 9.0 điểm.

Chiều ngày 29/6/2018, tại khu vực chấm thi, Hưng đã đặt vấn đề và đưa thông tin của thí sinh V.H.H cho Nguyễn Thị Hồng Nga để sửa bài nâng điểm thi.



Căn cứ vào các lời khai của các bị can, Cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành xác minh đối với Nguyễn Minh Khoa. Khoa khai có nhận thông tin của 5 thí sinh. Song Khoa đều không thừa nhận đã thỏa thuận và đưa tiền cho Huynh./.