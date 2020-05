Gian lận thi ở Sơn La: Cựu Phó GĐ Sở đưa bằng chứng "than" bị ép cung

Sáng 24/5, phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo trong vụ gian lận tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La bước sang ngày làm việc thứ 4. Trong buổi sáng, người bào chữa tiếp tục hỏi các bị cáo.

Phiên tòa sáng 24/5

Trả lời câu hỏi của luật sư Trần Thu Nam, bị cáo Trần Xuân Yến, cựu Phó giám đốc Sở giáo dục và đào tạo Sơn La cho rằng bản thân bị ép cung. Từ ngày 20/7 – 23/7/2018, bị cáo được mời sang cơ quan an ninh điều tra, tại đây, trong thời gian khoảng 60 tiếng, bị cáo không được bố trí chỗ nghỉ, phải ngồi cả ngày và đêm, trong khi thời điểm đó chưa có quyết định khởi tố bị can.



Buổi tối, điều tra viên cũng xét hỏi bị cáo, tuy nhiên do bị cáo không có đồng hồ, không có điện thoại, nên chỉ biết đã hỏi rất lâu mà không biết đến bao nhiêu giờ.

Đối với bản cam kết, bị cáo có ghi là tự nguyện làm việc với cơ quan điều tra không kể ngày đêm, bị cáo cho rằng đêm 22/7, điều tra viên yêu cầu bị cáo viết một bản cam kết, một bản cam đoan.

“Thực ra không phải là viết mà là chép, do điều tra viên đọc cho bị cáo ghi, bởi vì bản thân bị cáo cũng không biết là yêu cầu của cơ quan an ninh điều tra phải cam kết nội dung gì, phải cam đoan nội dung gì, do đó điều tra viên trực tiếp đọc cho bị cáo ghi”, bị cáo Trần Xuân Yến nói.

Luật sư cũng hỏi thêm, bản cam kết được ghi là ngày 21/7, nhưng số 21 được sửa từ số 22? Bị cáo Trần Xuân Yến khẳng định, ngày bị cáo viết bản cam kết là 22/7 và không biết ai đã sửa 22 thành 21.

Bị cáo Trần Xuân Yến tiếp tục cho rằng bản thân bị ép cung.

Luật sư tiếp tục hỏi bị cáo Cầm Thị Bun Sọn, theo lời khai có việc sắp xếp lại bài thi, vậy tại sao lại phải sắp xếp lại bài thi?

Bị cáo Sọn trả lời: Nếu không sắp xếp lại theo phiếu thu bài, thì khi gửi file đó về Bộ Giáo dục và Đào tạo thì Bộ sẽ phát hiện ra sự lộn xộn và từ sự lộn xộn đó có thể phát hiện ra dấu hiệu vi phạm.

Luật sư tiếp tục hỏi bị cáo Sọn: Lúc đó bị cáo Trần Xuân Yến có biết vì sửa bài thi, nên mới phải sắp xếp lại như vậy không?

Bị cáo Sọn cho rằng: Bị cáo Trần Xuân Yến là tổ trưởng thì sẽ phải biết những nội dung đó, bởi đã là tổ trưởng thì phải quản lý, để đảm bảo các thành viên của mình có làm việc theo đúng quy chế và đúng tiến độ hay không./.