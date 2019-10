Gian lận thi ở Sơn La: Ông Trần Xuân Yến chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới

Trong phần thẩm vấn các bị cáo sáng 16/10, cựu Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La Trần Xuân Yến khai không nhờ nâng điểm cho 13 thí sinh như cáo trạng quy kết.

Bị cáo chỉ nhờ xem trước điểm và không đồng thuận, không cho phép các bị cáo khác sửa bài thi. Yến cũng phủ nhận việc chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga xóa dữ liệu trên máy tính.

Toàn cảnh phiên tòa.

Khi chủ tọa xét hỏi bị cáo Cầm Thị Bun Sọn, cựu Phó trưởng Phòng chính trị - tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo và cựu cán bộ Công an tỉnh Sơn La Đỗ Khắc Hưng về tình tiết lập biên bản hợp thức vào ngày 4/7/2018, hai bị cáo này thừa nhận nội dung biên bản không đúng sự thật. Ông Hưng khẳng định Trần Xuân Yến đã gọi tất cả người liên quan đến lập lại biên bản hợp thức.



Tuy nhiên, Trần Xuân Yến bác bỏ lời khai trên và nhiều nội dung các bị cáo khác khai trước tòa. Bị cáo Yến cũng không nhất trí cáo buộc của cơ quan tố tụng về trách nhiệm, hành vi đã nêu trong cáo trạng.

Giữ vai trò tổ trưởng tổ xử lý bài thi trắc nghiệm, nhưng bị cáo khẳng định không có trách nhiệm giám sát các thành viên cũng như chịu trách nhiệm về kết quả chấm thi.

Yến nói trước đó đã phân công công việc cho từng thành viên theo quy chế của Bộ Giáo dục, việc giám sát do thanh tra và lực lượng an ninh đảm nhiệm.

Về việc niêm phong bài thi, Yến giải thích sau khi quét, phiếu trả lời được niêm phong theo lô để bảo quản, có công an giám sát và cho rằng việc không lập biên bản ngay khi mở túi bài thi mà phải tới 4/7/2018 mới lập là thiếu sót của tổ chấm thi. Có thể các bị cáo khác không nhớ quy định này hoặc thông đồng với nhau từ trước.



Về việc tiêu hủy chứng cứ, khi nghe tin có đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo lên Sơn La kiểm tra, Yến đã gọi Nga đến nhà yêu cầu rà soát quy trình chấm thi và in dữ liệu ra đĩa để bảo quản phòng khi máy móc bị hỏng hoặc virus làm mất dữ liệu. Việc bị cáo đốt đĩa là do nếu để tài liệu thất lạc ra không tốt. Bị cáo Trần Xuân Yến khai và khẳng định không được hưởng lợi vật chất từ việc nhờ xem điểm thi.



Ngoài những điểm mâu thuẫn trong lời khai của các bị cáo, đối với những người làm chứng khi được tòa xét hỏi về việc nhờ nâng điểm và số tiền mà các nhân chứng đưa cho Lò Văn Huynh, Nguyễn Thị Hồng Nga khai đã nhận, cha mẹ các thí sinh, người làm chứng đều phủ nhận.



Trước lời khai của bị cáo Lò Văn Huynh về việc mình đưa 300 triệu đồng để giúp sửa, nâng điểm cho con trai là thí sinh Lù Hùng Mạnh, bà Lò Thị Trường phủ nhận cho rằng chỉ nhờ xem điểm.

Số tiền mà bà Trường đưa, Huynh đã trả lại và mục đích đưa là cảm ơn để mọi người uống nước. Khi con đỗ Học viện An ninh, sau đó vì điểm không đạt nên nhà trường đã cho về.



Tại Tòa, bị cáo Huynh xác nhận lời khai của bà Trường về số tiền và việc trả lại tiền tại nhà mình là đúng.



Nhân chứng Trần Văn Điện, cán bộ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- thường xuyên thành phố Sơn La, trước tòa cũng không thừa nhận việc mình có đưa tiền cho bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga số tiền hơn 1 tỷ đồng để giúp sửa bài, nâng điểm cho 4 thí sinh là Trần Ích Quân, Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Thanh Hưng, Ngần Văn Chung. Đây là những thí sinh con, anh em, bạn bè và ông Điện chuyển thông tin cho Nga chỉ là nhờ xem điểm trước.



Khi đưa ra đối chất, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga đã trả lời rõ ràng trước tòa, việc ông Điện nhờ giúp đỡ là để các thí sinh đạt được điểm mong muốn, khi thực hiện được việc nâng điểm, Điện đã cảm ơn số tiền trên. Số tiền này được Điện để trong túi nilon, mệnh giá tiền chủ yếu là tờ 500.000 đồng.



Số tiền này, bị cáo trực tiếp nộp lại, một phần số tiền thiếu do đã tiêu sau đó đã nhờ em nộp lại.



Đối với những người làm chứng khác là cha, mẹ, khâu trung gian có nhờ thông qua ông Điện khi được hỏi cũng đều nhận chỉ là xem điểm trước và không có hứa hẹn về vật chất./.