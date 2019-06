Giang hồ vây xe chở công an: Xem lại việc cán bộ ăn nhậu xảy ra xô xát

Thời gian gần đây, vụ hàng trăm giang hồ ở Đồng Nai "bao vây" xe chở cán bộ công an đang gây xôn xao trong dư luận. Nhiều dấu hỏi được đặt ra về độ manh động của nhóm côn đồ, do "ông trùm" Ngô Văn Giang (tức Giang “36”, quê Thanh Hóa) cầm đầu. Dù biết trong xe là những cán bộ công an nhưng Giang “36” vẫn chỉ đạo đàn em bao vây, đâm thủng lốp xe và yêu cầu những người trên xe xuống xe “giải quyết”.

Hiện trường vụ giang hồ vây xe chở cán bộ công an, sau khi xô xát trong quán nhậu. (Ảnh: Xuân Lượng)

Liên quan đến vụ việc này, Thượng tá Nguyễn Văn Đức, nguyên cán bộ An ninh kinh tế, CA TP Hà Nội chia sẻ: “Nắm được sự việc này qua báo đài, tôi thấy các đối tượng hành động theo băng đảng và tỏ ra liều lĩnh. Mặc dù vậy, việc ăn nhậu xong xảy ra xô xát cũng cần phải xem lại. Dân gian ta vẫn có câu “một điều nhịn, chín điều lành”, khi uống rượu cũng luôn phải biết kiềm chế. Nhất là khi anh làm trong lực lượng bảo vệ pháp luật. Đối với các cán bộ công an, mỗi khi xử lý việc gì đều phải tuân theo điều lệnh, có các nguyên tắc nghề nghiệp, không thể có chuyện làm bừa, ảnh hưởng đến uy tín ngành”.

Thượng tá Nguyễn Văn Đức cũng đưa ra lập luận: “Tôi tin rằng các chiến sĩ CAND đều phải ý thức rõ những nguyên tắc của ngành, kể cả khi uống rượu. Chuyện xô xát xảy ra không loại trừ khả năng do tranh chấp địa bàn bảo kê. Nhóm xã hội đen kia có thể mượn cớ gây rối để “dằn mặt” chủ nhà hàng. Tuy nhiên, nội tình thế nào chúng ta phải chờ cơ quan điều tra đưa ra các kết luận”.

Ngày 20/6, công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam ông Nguyễn Tấn Lương, chủ doanh nghiệp có hành vi gọi giang hồ "vây" xe công an.

Trong khi đó, luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng VP luật sư Tinh thông Luật nhận định về vụ việc này: "Vụ xô xát này xảy ra trong phòng kín khiến ông Hải và ông Hiền bị thương. Hiện tại, chúng ta chưa xác định ai là người gây thương tích cho ông Hải. Nên đối với nhóm cán bộ công an chưa có cơ sở để kết luận ai có lỗi.

Xét về góc độ pháp lý, các đối tượng giang hồ đã phạm vào tội Gây rối trật tự công cộng và tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo điều 178 Bộ luật Hình sự. Điều đáng nói ở đây là thái độ coi thường những người bảo vệ pháp luật, cho thấy các băng nhóm xã hội đen ở khu vực này đã hoạt động có tổ chức và trong thời gian dài.

Tóm tắt lại sự việc, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 nhóm người ăn nhậu trong Nhà hàng Lâm Viên (xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) trong ngày 12/6. Nhóm thứ nhất (khoảng 10 người) trong đó có Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa).

Nhóm còn lại gồm: Phạm Văn Hiền (34 tuổi, ngụ huyện Định Quán) và 3 cán bộ Công an, cựu Công an là Trung tá Nguyễn Quang Trường (Đội phó Đội cảnh sát 113), Trung tá Đinh Tú Anh (Đội trưởng Đội cảnh sát trật tự, Công an Đồng Nai) và Đại tá Huỳnh Bảo Hùng (60 tuổi, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực TP Biên Hòa).

Giang "36" chỉ đạo đàn em bao vây xe chở 3 cán bộ công an. (Ảnh: ANTĐ)

Sau cuộc ăn nhậu trưa ngày 12/6, hai nhóm xảy ra va chạm khi ông Hiền vô tình nôn vào quần ông Lương tại khu vực quầy lễ tân.

Sau đó, ông Hiền cùng Trung tá Trường, Trung tá Tú Anh và Đại tá Hùng lên ô tô rời quán đi về phía cầu An Hảo. Thấy vậy, ông Lương gọi cho nhóm của Giang “36” dùng hai xe ô tô chặn đầu, chặn đuôi xe của nhóm cán bộ công an. Các đối tượng côn đồ bao vây, dùng vật nhọn xì lốp xe. Chỉ khi lãnh đạo công an TP Biên Hòa đến điều đình, nhóm côn đồ mới bỏ đi.

Liên quan đến vụ việc trên, hiện, lực lượng chức năng đã bắt tạm giam bốn đối tượng gồm: Ngô Văn Giang (thường gọi Giang "36"; ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa), Nguyễn Duy Kỷ (thường gọi Tuấn "nhóc", ngụ huyện Định Quán), Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa) và Nguyễn Văn Căn (22 tuổi). Đồng thời, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ./.

