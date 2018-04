Hà Nội: Bắt nghi phạm dùng súng cướp tiệm vàng trong đêm

Khoảng 21h, tối 19/4, tại cửa hàng vàng bạc M.T., địa chỉ số 1160 trên đường Láng (phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) xảy ra vụ cướp tài sản. Thông tin ban đầu, khi chủ tiệm vàng đang ngồi trong nhà thì xuất hiện người đàn ông đi vào cửa, bất ngờ rút vật giống súng đe dọa, khống chế với ý định cướp tài sản. Trong ảnh:Hiện trường vụ cướp tiệm vàng Quá trình giằng co, chủ tiệm vàng cắn vào tay đối tượng, khiến anh ta phải bỏ chạy, chủ tiệm vàng sau đó hô hoán nhờ mọi người giúp đỡ. Ngay sau đó, người dân phối hợp lực lượng chức năng truy đuổi tóm gọn nghi phạm khi đối tượng đang chạy trốn trong khu vực Ngõ Chùa Nền (phường Láng Thượng, Đống Đa). Theo ghi nhận của phóng viên, hiện trường vụ án nằm cách trụ sở Công an phường Láng Thượng không xa. Sau khi sự việc xảy ra, Công an Hà Nội đã cử lực lượng chức năng đến hiện trường. Nghi phạm được đưa về trụ sở để điều tra làm rõ. Đến 24h, 19/4, lực lượng chức năng vẫn bảo vệ hiện trường để làm việc. Đến 24h, cơ quan công an vẫn phong tỏa hiện trường để ghi biên bản, phục vụ công tác điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan. Trong ảnh: Nhiều người dân, phóng viên đến đưa tin.

