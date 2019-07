Hai cựu công an Cần Thơ đánh chết người lĩnh 16 năm tù

Ngày (10/7) Tòa án nhân dân quân Ô Môn, thành phố Cần Thơ đã tuyên phạt Bùi Đức Nghĩa (32 tuổi, cựu công an viên phường Phước Thới, quận Ô Môn) và Nguyễn Tuấn Anh (30 tuổi, cựu công an viên, Công an quận Ô Môn) mỗi bị cáo 8 năm tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”. Đồng thời, hai bị cáo Nghĩa và Tuấn Anh phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 150 triệu đồng.



Tòa nhận định, qua điều tra và xét xử, các bị cáo đều thừa nhận gây thương tích cho bị hại. Hai bị cáo đã dùng tay đánh, dùng chân đá anh Nguyễn Chí Hiếu dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Hai bị cáo Nghĩa và Tuấn Anh tại tòa.

Bị cáo Bùi Đức Nghĩa đã dùng tay đánh, dùng chân đạp, lên gối trúng vào vùng bụng. Khi anh Hiếu ngã ngửa, Nghĩa tiếp tục dùng chân đạp mạnh vào bụng được camera ghi lại.

Đối với hành vi của Nguyễn Tuấn Anh, cùng với Nghĩa đưa anh Hiếu ra khỏi công an phường đã và dùng chân đạp, đá vào sườn của anh Hiếu. Kết luận giám định pháp y cho thấy, nạn nhân tử vong do suy đa cơ quan vỡ tá tràng, viêm phúc mạc toàn thể do tác động của ngoại lực.

Hội đồng xét xử nhận định, hai bị cáo Nghĩa và Tuấn Anh là cán bộ công an được đào tạo về trường hợp khi nào dùng vũ lực, khi nào không, được đào tạo về kiến thức chính trị nhưng không tu dưỡng phẩm chất đạo đức dẫn đến mất bình tĩnh, chỉ vì lời nói vô hại của nạn nhân mà xử sự trái pháp luật.

Hành vi của các bị cáo không chỉ xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe con người mà còn thể hiện sự xem thường pháp luật, cần thiết phải có hình phạt tương xứng, để cải tạo giáo dục, phòng ngừa chung trong xã hội.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt hai cựu Công an đánh chết người là Bùi Đức Nghĩa và Nguyễn Tuấn Anh mỗi bị cáo 8 năm tù giam./.