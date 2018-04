Hàng xóm bàng hoàng kể lại vụ vợ sát hại chồng ở Bắc Giang

Sau 1 ngày xảy ra sự việc vợ sát hại chồng, người dân thôn Trại Mít, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang vẫn chưa hết bàng hoàng.

Ông Nguyễn Văn S. (SN 1946) hàng xóm ngay phía sau ngôi nhà xảy ra án mạng vẫn chưa hết hoảng sợ kể lại: “Khoảng 7h sáng 12/4, tôi đưa cháu đi học thì thấy bên gia đình anh V. xảy ra cự cãi lớn tiếng, tôi thấy con trai cả anh V. tên là P. khóa trái tay anh V. ra phía sau, sau đó quật ngã xuống đất. Thấy vậy tôi quát lớn: “chúng mày không được làm như thế”, nhưng chị Thắm bảo không phải việc của ông, nên sau đó tôi đưa cháu đi học”. Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, khi ông S. trở về tới nhà thì ông thấy ông V. đã tử vong.

Ông Nguyễn Văn S. kể lại sự việc.

Chị Y. (xin được giấu tên) sống cách đó khoảng 50m cho biết, vợ chồng Thắm và anh V. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Anh V. là thợ mộc nhưng bị tai biến mạch máu não nên nói ngọng, chân đi không vững, sức khỏe yếu. Hai vợ chồng có 2 người con trai, hiện đang làm việc tại khu công nghiệp gần nhà. Người con trai cả đã có gia đình riêng và có đứa con gái, nhưng vẫn ở chung với bố mẹ.

Bản thân Thắm từng xuất khẩu lao động tại Đài Loan, sau đó trở về và tiếp tục đi Trung Quốc, Thắm mới về nhà từ dịp Tết thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Chiều 13/4, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Khắc Chiến – Phó trưởng công an xã Đông Hưng cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên công an huyện Lục Nam.

Tại hiện trường, thi thể anh V. nằm trên chiếu gian nhà ngoài, qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên thi thể có 4 vết thương. Trong nhà cũng không có xáo trộn nhiều, ở phía cửa sổ có nhiều vết máu, qua đối chiếu rất có thể sau khi gây án nghi phạm đã thay quần áo mới cho nạn nhân nhằm xóa dấu vết.

Sau khi gây án, Thắm đến cơ quan Công an huyện Lục Nam để đầu thú, khai sau khi sát hại chồng của mình đã vứt con dao ngoài vườn rau. Đến 11h cùng ngày Thắm thay đổi lời khai đã vứt con dao xuống giếng ở phía sau nhà. Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành tát cạn giếng, truy tìm vật chứng.

Theo ông Chiến, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc được xác định là do anh V. dùng đá ném vợ, vì cho rằng Thắm ném gà của mình trong vườn rau.

Con dao hung khí gây án sau khi được vớt từ dưới giếng

Như tin đã đưa, ngày 12/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thắm (SN 1970) ở thôn Trại Mít (xã Đông Hưng, huyện Lục Nam) về hành vi giết người. Nạn nhân được xác định là anh Bùi Thế V. (SN 1962), là chồng của Thắm.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 10h ngày 12/4, do mâu thuẫn gia đình, Thắm đã dùng dây trói anh V. Sau khi anh V. tự cởi trói được cho mình, chạy xuống bếp lấy một con dao chọc tiết lợn với mục đích để đe dọa vợ.

Sau đó giữa hai bên xảy ra giằng co. Nhân cơ hội anh V. ngã xuống nền đất, Thắm cướp lấy con dao trên tay chồng rồi đâm liên tiếp vào người chồng, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ./.

Dùng dao chọc tiết lợn đâm chồng tử vong VOV.VN -Người vợ đã cướp dao chọc tiết lợn trên tay chồng rồi đâm chồng tử vong tại chỗ.