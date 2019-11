Hành trình bắt nhóm mua bán ma túy cực kỳ manh động

Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 6/11 cho biết, Công an thị xã Từ Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa phá chuyên án 0411T, bắt quả tang 5 đối tượng mua bán trái phép gần 300g ma túy tổng hợp.

Chiếc xe chở nhóm đối tượng trên đường đi tiêu thụ ma túy

Khoảng 15h ngày 4/11, tại Tỉnh lộ 295, thuộc khu Dương Lôi, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, các lực lượng Công an thị xã Từ Sơn và Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy bắt quả tang Nguyễn Quang Hùng, Hà Tân Kim và Mã Đình Quang, đều 29 tuổi, cùng ở phường Đồng Nguyên, TX Từ Sơn; Nguyễn Văn Thành, 31 tuổi, ở xã Đức Long, huyện Quế Võ và Nguyễn Văn Sắc, 24 tuổi, ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cùng đi trên xe taxi biển kiểm soát 99A-177.52 do Mã Đình Quang điều khiển.

Trên xe, lực lượng Công an thu giữ 11,9849g ma túy tổng hợp trong người Hùng và 267,5821g ma túy tổng hợp trên ghế sau xe taxi.



Số ma túy thu giữ trên xe ô tô

Bước đầu, các đối tượng khai nhận: Khi có khách hỏi mua ma túy, Thành tìm Sắc cung cấp “hàng” cho khách. Tuy nhiên, vì Sắc không đủ số lượng lớn ma túy nên đã tìm đến Hùng. Hùng là đối tượng đã có 01 tiền án về tội cố ý gây thương tích, hoạt động mua bán trái phép chất ma túy rất tinh vi và luôn có sẵn lượng lớn ma túy để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Chúng thống nhất bán ma túy đá với giá 400 triệu đồng/kg; 8,5 triệu đồng 200 viên ma túy ngựa. Sau khi bàn bạc, thống nhất, Kim, Sắc, Thành và Hùng thuê Quang lái taxi đến Tỉnh lộ 295, thuộc khu Dương Lôi, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn để giao “hàng” thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Các đối tượng ngoan cố, chống trả quyết liệt khi bị cảnh sát bắt giữ

Đây là những đối tượng rất manh động và liễu lĩnh. Khi bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ, các đối tượng ngoan cố, chống trả quyết liệt nhưng đã bị các lực lượng công an nhanh chóng khống chế và thu giữ toàn bộ tang vật vụ án./.