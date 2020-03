Hành trình truy bắt kẻ giết người, trốn ở nhà người tình nhằm vượt biên

Mang dao phòng thân, mất kiểm soát lại sát hại người

Khoảng 20h30, ngày 13/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo về việc tại quán Cafe thuộc phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ xảy ra một vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên khiến một người tử vong.

Khi lực lượng chức năng có mặt, hiện trường bị xáo trộn hoàn toàn, nạn nhân được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ để cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Nạn nhân được xác định là Kiều Xuân C. (SN 1975, trú tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ). Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên người nạn nhân có 7 vết rách ở vùng đầu, bả vai, cánh tay và vùng ngực, trong đó có vết thương chí mạng ở tim.

Đối tượng Nguyễn Đức Tâm.

Lực lượng chức năng xác định khoảng 19h cùng ngày, tại quán cafe có 2 nhóm thanh niên vào uống bia và hát karaoke. Vì quán hát không có phòng riêng nên cả 2 nhóm ngồi sát nhau, vừa uống bia vừa hát. Nguyễn Đức Tâm (SN 1988 trú tại xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, Phú Thọ) có sang bàn của Kiều Xuân C. mời bia.



Tại đây giữa Tâm và Đào Văn L. (SN 1980, ở xã Kim Đức, thành phố Việt Trì) cùng nhóm C. xảy ra xô xát. Lo sợ bị bạn hát đánh, Nguyễn Đức Tâm đã về phòng trọ của mình lấy một con dao phòng thân rồi tiếp tục trở lại quán.

Khoảng 20h15, sau khi hát xong, nhóm của C. đứng dậy đi về, nhưng do không có đủ tiền thanh toán nên giữa C. và chủ quán xảy ra cãi vã. Lúc này, Đào Văn L. dùng tay tát chủ quán còn C. xô đẩy khiến chủ quán ngã ra sàn nhà. Thấy vậy, Tâm đã chạy ra can ngăn. Trong lúc giằng co, Tâm dùng con dao mang theo đâm nhiều nhát vào người Kiều Xuân C. khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đi sâu tìm hiểu nhân thân của đối tượng, các trinh sát phòng Hình sự nhận định, Tâm là đối tượng có nhiều mối quan hệ phức tạp; không có chỗ ở cố định, mỗi năm Tâm chỉ về nhà vào dịp tết.

Con dao gây án

Một số bạn bè chơi cùng cho biết, Tâm làm nghề điện nước nên thường xuyên đi theo công trình từ Bắc vào Nam. Năm 2013, Tâm lập gia đình nhưng đến năm 2015 vợ chồng Tâm ly hôn.

Do có nhân thân, lai lịch phức tạp như vậy nên để xác định được nơi đối tượng lẩn trốn là điều không dễ. Cơ quan điều tra đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông chia thành nhiều tổ công tác, tiến hành chốt chặn trên tất cả các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Định vượt biên nhưng bất thành

Tiến hành rà soát các phương tiện, cơ quan điều tra thu được thông tin, khoảng 21h lái xe của hãng Taxi Mai Linh có chở một hành khách là nam giới, khoảng 30 tuổi đi từ Ga Phù Đức, thuộc phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ lên xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Theo cung cấp của lái xe, trên đường đi người đàn ông này có biểu hiện lo lắng, thường xuyên quan sát phía sau và giục lái xe đi nhanh. Đến khoảng 2h sáng ngày 14/2 người đàn ông này xuống xe trước cổng trường Tiểu học xã Chiềng Sơn, tại đây có một người phụ nữ đợi sẵn.

Từ những thông tin do lái xe cung cấp, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT đủ căn cứ khẳng định, hành khách đi trên chiếc xe Taxi đó chính là Nguyễn Đức Tâm. Lo sợ đối tượng Tâm sẽ trốn sang Lào, ngay trưa cùng ngày một tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã được lệnh lên đường.

Địa điểm nơi đối tượng Tâm lẩn trốn

Để truy bắt đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an huyện Mộc Châu và lực lượng Bộ đội biên phòng tiến hành rà soát tất cả các hộ dân trên địa bàn 2 xã Chiềng Sơn, Lóng Sập và khu vực cửa khẩu.

Kết hợp giữa việc rà soát với việc phát động phong trào quần chúng tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, đến 21h ngày 14/2, các trinh sát được người dân cho biết tại nhà chị Đ.T.T.H (SN 1989, ở xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) có một nam giới lạ mặt có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đây là ngôi nhà nằm giữa đồi chè, cách biệt hoàn toàn với các khu vực xung quanh. Bí mật tiếp cận ngôi nhà, các trinh sát phát hiện, người đàn ông lạ mặt đó chính là Nguyễn Đức Tâm. Ngay lập tức, phương án bắt giữ được triển khai, khiến Tâm không kịp trở tay.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Đức Tâm thừa nhận chính là thủ phạm sát hại anh Kiều Xuân C. tại quán. Tâm cho biết, sau khi gây án, y giấu con dao nhọn lên mái một nhà dân gần đó rồi đi thẳng ra khu vực Ga Phù Đức. Ban đầu, Tâm định bắt xe lên Lào Cai rồi tìm cách trốn sang Trung Quốc, nhưng sau đó lại di chuyển lên Sơn La, bởi trên đó Tâm có quan hệ tình cảm với H.

Trước khi đi, Tâm gọi điện hỏi vay chị H. 1 triệu đồng để trả tiền taxi. Nhằm tránh bị phát hiện, Tâm gọi điện cho chị H. đón ở cổng trường tiểu học Chiềng Sơn. Nguyễn Đức Tâm dự định, sẽ chơi ở nhà chị H khoảng 2 ngày, sau đó tìm cách vượt biên sang Lào để lẩn trốn. Tuy nhiên, ý định đó chưa kịp thực hiện thì đã Tâm đã bị cơ quan công an bắt giữ./.