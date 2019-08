Hé lộ chứng cứ mới về sự cố chạy thận làm 9 người chết ở Hòa Bình

Ngày 5/8, TS. Lê Thanh Hải - Viện trưởng Viện Trang thiết bị và công trình y tế (Bộ Y tế) cùng một số chuyên gia đã dựng và thực nghiệm lại hiện trường vụ tai biến chạy thận tại Hòa Bình, làm 9 người chết tháng 5/2017.

Lần phục dựng này được thực hiện theo đúng sơ đồ do bị cáo Bùi Minh Quốc trong vụ tai biến chạy thận ở Hoà Bình vẽ lại. Theo TS. Lê Thanh Hải, trải qua nhiều lần thực nghiệm, kết quả cho thấy, nguyên nhân gây ra cái chết của 9 người bệnh là do bị nhiễm đa chất do hỏng cùng lúc 3 van K1,2,3 của hệ thống RO1, chứ không phải vì tồn dư axit HF.

TS Lê Thanh Hải - Viện trưởng Viện Trang thiết bị và công trình y tế (Bộ Y tế).

“Viện thành lập Hội đồng khoa học để tiếp tục thực nghiệm lại toàn bộ quá trình hoạt động của bị cáo Bùi Minh Quốc dựa trên kết luận điều tra về hóa chất, độc chất. Chúng tôi sẽ cho thử nghiệm cả trên động vật với sự tham gia chứng kiến của nhiều chuyên gia về pháp y, hóa chất, pháp lý, y tế…”, TS. Lê Thanh Hải nói.

Cũng theo ông Hải, đây là bằng chứng quan trọng cần được nhắc đến, nhưng lại không được cơ quan tố tụng xem xét trong quá trình điều tra. Mặc dù trước đó, Viện khoa học hình sự cũng tìm ra 3 van hỏng.

Có mặt tại buổi thực nghiệm, PGS. TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khẳng định, những kết quả mới trong lần thực nghiệm có vai trò quan trọng và là hướng đi mới của vụ án. Do vậy, ông muốn sẽ có phiên tòa giám đốc thẩm trong thời gian tới để phần nào làm rõ hơn các vấn đề về khoa học chuyên sâu.

Viện khoa học hình sự tổ chức hội thảo khoa học đã mời các nhà khoa học, chuyên gia của Bộ Y tế, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Đại học Y Hà Nội, Viện Pháp y Quân đội, Viện Pháp y quốc gia, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam để tham vấn về kết quả giám định cũng như nguyên nhân cái chết của các bệnh nhân.

Sáng 13/6, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án chạy thận khiến 9 người chết ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, đại diện Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) khẳng định axit HF chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của các nạn nhân. Cũng tại phiên xét xử, bị cáo Hoàng Công Lương bị tuyên án 30 tháng tù vì tội vô ý làm chết người.

Trước nhận định trên, ông Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế từng cho rằng, có một số luận điểm, căn cứ chưa đảm bảo khoa học, cần làm rõ. Do đó, cần thiết phải dựng lại hiện trường để thực nghiệm vụ án, xem xét toàn diện việc điều tra các hư hại để điều tra nguyên nhân khiến các bệnh nhân thiệt mạng.

Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử, theo đại diện Viện khoa học hình sự, Bộ Y tế đề nghị thực nghiệm rửa quả lọc thận là không đúng đối tượng và không cần thiết; việc thực nghiệm trên máy chạy thận nhân tạo cũng là không cần thiết và không đúng với bản chất sự việc.

Về những gì Bộ Y tế đã nêu, đại diện Viện khoa học hình sự cho rằng đây hoàn toàn không phải là những chứng cứ mới được phát hiện. Đại diện Viện khoa học hình sự khẳng định cơ quan này làm đúng và chịu trách nhiệm pháp lý về kết luận của mình./.