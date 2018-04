Hình ảnh khám nhà cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh

Nhà riêng của ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, tại số 199 Hàn Thuyên, phường Vị Hoàng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định. Có 3 lối dẫn vào nhà, 2 lối tại đường Hàn Thuyên, 1 lối tại đường Hùng Vương. Chỉ duy nhất ngõ 179, đường Hàn Thuyên được chọn làm lối đi vào khám xét, trên tuyến này, đèn đường đã bị tắt, an ninh được siết chặt. Từ lúc 8h20, lực lượng công an đã có mặt tại đây. Hiện, đã hơn 1 giờ trôi qua, công tác khám xét vẫn đang được triển khai, an ninh được siết chặt. Tham gia cuộc khám xét có lực lượng công an, cùng cơ quan chức năng. Có khá đông phóng viên các cơ quan thông tấn tại hiện trường cập nhật thông tin. 3c2895792e7cdbadfb2c4234af24848c/5acaba42/2018_04_06/3YTdQraiYSjBbSukWfg39Q/VID20180406211814_1.mp4 3f31abf62bee199cdf607b564215eb96/5acaba42/2018_04_06/3YTdQraiYSjBbSukWfg39Q/VID20180406205916_1.mp4 04c8dbccd5a5b3d0ffffc9717a61b65d/5acaba42/2018_04_06/3YTdQraiYSjBbSukWfg39Q/VID20180406212021_1.mp4 beb9d9ab74af3a8668ccde147b106b7e/5acaba42/2018_04_06/3YTdQraiYSjBbSukWfg39Q/VID20180406205125_1.mp4 8b2ea2d05b035caed73c8ab55063fae3/5acaba42/2018_04_06/3YTdQraiYSjBbSukWfg39Q/VID20180406212128_1.mp4 a6d547f7d68761edcbebc5be348e888c/5acaba42/2018_04_06/3YTdQraiYSjBbSukWfg39Q/VID20180406211854_1.mp4

