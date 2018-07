Hình ảnh phiên tòa xét xử Út trọc Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm

Sáng nay (30/7), tại trụ sở Tòa án Quân sự Thủ đô (địa chỉ phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội), Tòa án Quân sự Quân khu 7 mở phiên sơ thẩm xét xử đối với ông Đinh Ngọc Hệ (tức Út trọc, cựu thượng tá quân đội, cựu phó tổng giám đốc Công ty Thái Sơn) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Trong ảnh: Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trước cổng Tòa án Quân sự Thủ đô. Trước phiên tòa, công tác an ninh tại phiên tòa xét xử Út “trọc” cùng đồng phạm vô cùng nghiêm ngặt, phóng viên phải trải qua các bước kiểm tra mới có thể vào được bên trong tác nghiệp. Hai bên tuyến phố Xã Đàn và Xã Đàn 2 (hai cổng của Tòa án quân sự Quân khu Thủ đô) được lực lượng an ninh gồm quân đội, cảnh sát địa phương, rất nhiều cảnh sát cơ động, CSGT, bảo vệ dân phố được huy động để bảo vệ để đảm bảo công tác an ninh được siết chặt. Ngoài ông Đinh Ngọc Hệ, còn có các bị cáo Trần Văn Lâm, Trần Xuân Sơn, Bùi Văn Tiệp bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Bùi Danh Thắm bị cáo buộc tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong ảnh: Trần Xuân Sơn (bên trái), nguyên Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) và Trần Văn Lâm (bên phải), nguyên Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) tại phòng xét xử. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN). Cáo trạng vụ án cho thấy, sau khi được cấp trên cho mua xe bằng vốn tự có, đăng ký xe biển quân sự và biển xanh 80A, ông Đinh Ngọc Hệ đã quyết định mang xe đi thế chấp, cho thuê hoặc giao các đối tượng ngoài xã hội sử dụng trái quy định. Qua đây, các bị cáo hưởng lợi hơn 6 tỷ đồng và không phải nộp hơn 3,1 tỷ đồng thuế trước bạ với xe ô tô. Hành vi này dẫn tới nhiều đơn thư tố cáo, ảnh hưởng tới uy tín của quân đội. Trong ảnh: Đinh Ngọc Hệ, nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) tại phòng xét xử. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN) Ông Đinh Ngọc Hệ đã chỉ đạo cấp dưới lợi dụng danh nghĩa quân đội làm kinh tế để báo cáo sai sự thật, làm giả hợp đồng gửi xăng, hợp thức hóa nguồn xăng kém chất lượng dẫn đến làm thất thu cho ngân sách trên 1,4 tỷ đồng. Trong ảnh: Bị cáo Đinh Ngọc Hệ tại phòng xét xử. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN). Từ căn cứ trên, ông Đinh Ngọc Hệ cùng các đồng phạm có thể đối diện với khung hình phạt từ 10-15 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong ảnh: Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN) Trong phiên tòa, bị cáo cho rằng, “cáo trạng truy tố quá khắc nghiệt với bị cáo”. Về việc sử dụng một bảng điểm, bằng Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân giả để kê khai hồ sơ nâng lương, bổ nhiệm, nâng quân hàm, bị cáo Út trọc phân trần, mình dân trí thấp, được anh em xã hội nói mình không phải đi học, sẽ có người đi học và bằng tên mình nên đồng ý mua. Trong ảnh: Bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Người Lao Động)./.

Sáng nay (30/7), tại trụ sở Tòa án Quân sự Thủ đô (địa chỉ phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội), Tòa án Quân sự Quân khu 7 mở phiên sơ thẩm xét xử đối với ông Đinh Ngọc Hệ (tức Út trọc, cựu thượng tá quân đội, cựu phó tổng giám đốc Công ty Thái Sơn) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Trong ảnh: Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trước cổng Tòa án Quân sự Thủ đô.

Trước phiên tòa, công tác an ninh tại phiên tòa xét xử Út “trọc” cùng đồng phạm vô cùng nghiêm ngặt, phóng viên phải trải qua các bước kiểm tra mới có thể vào được bên trong tác nghiệp.

Hai bên tuyến phố Xã Đàn và Xã Đàn 2 (hai cổng của Tòa án quân sự Quân khu Thủ đô) được lực lượng an ninh gồm quân đội, cảnh sát địa phương, rất nhiều cảnh sát cơ động, CSGT, bảo vệ dân phố được huy động để bảo vệ để đảm bảo công tác an ninh được siết chặt.

Ngoài ông Đinh Ngọc Hệ, còn có các bị cáo Trần Văn Lâm, Trần Xuân Sơn, Bùi Văn Tiệp bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Bùi Danh Thắm bị cáo buộc tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong ảnh: Trần Xuân Sơn (bên trái), nguyên Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) và Trần Văn Lâm (bên phải), nguyên Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) tại phòng xét xử. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN). Cáo trạng vụ án cho thấy, sau khi được cấp trên cho mua xe bằng vốn tự có, đăng ký xe biển quân sự và biển xanh 80A, ông Đinh Ngọc Hệ đã quyết định mang xe đi thế chấp, cho thuê hoặc giao các đối tượng ngoài xã hội sử dụng trái quy định. Qua đây, các bị cáo hưởng lợi hơn 6 tỷ đồng và không phải nộp hơn 3,1 tỷ đồng thuế trước bạ với xe ô tô. Hành vi này dẫn tới nhiều đơn thư tố cáo, ảnh hưởng tới uy tín của quân đội. Trong ảnh: Đinh Ngọc Hệ, nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) tại phòng xét xử. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN) Ông Đinh Ngọc Hệ đã chỉ đạo cấp dưới lợi dụng danh nghĩa quân đội làm kinh tế để báo cáo sai sự thật, làm giả hợp đồng gửi xăng, hợp thức hóa nguồn xăng kém chất lượng dẫn đến làm thất thu cho ngân sách trên 1,4 tỷ đồng. Trong ảnh: Bị cáo Đinh Ngọc Hệ tại phòng xét xử. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN).

Từ căn cứ trên, ông Đinh Ngọc Hệ cùng các đồng phạm có thể đối diện với khung hình phạt từ 10-15 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong ảnh: Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Trong phiên tòa, bị cáo cho rằng, “cáo trạng truy tố quá khắc nghiệt với bị cáo”. Về việc sử dụng một bảng điểm, bằng Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân giả để kê khai hồ sơ nâng lương, bổ nhiệm, nâng quân hàm, bị cáo Út trọc phân trần, mình dân trí thấp, được anh em xã hội nói mình không phải đi học, sẽ có người đi học và bằng tên mình nên đồng ý mua. Trong ảnh: Bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Người Lao Động)./.