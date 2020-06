Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ án mua bán ma túy có mẹ nữ sinh giao gà

Tại tỉnh Điện Biên, sáng 15/6, Toà án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành phiên phúc thẩm xét xử vụ án Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại ở Điện Biên) và các bị cáo liên quan về tội mua bán trái phép chất ma tuý.



Phiên tòa phúc thẩm vụ án mua bán ma túy có mẹ nữ sinh giao gà

8h30 sáng 15/6, phiên tòa phúc thẩm chính thức bắt đầu với sự điều hành của chủ tọa Phạm Văn Tuyển. Ngoài các bị cáo Trần Thị Hiền và Vì Thị Thu, Hội đồng xét xử đã triệu tập thêm 3 đối tượng: Vương Văn Hùng, Lò Văn Lả và Cầm Văn Chương.

Phiên tòa bị chậm hơn 30 phút so với dự kiến do trời mưa to. Đông đảo người người dân quan tâm đã đến theo dõi; phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương cũng có mặt từ sớm để tác nghiệp, đưa tin.



Tại Điện Biên, việc xét xử các vụ án mua bán trái phép chất ma túy diễn ra khá thường xuyên, song vụ mua bán trái phép chất ma tuý được đưa ra xét xử hôm nay được nhiều người quan tâm do có nhiều điểm đặc biệt bởi các tình tiết của vụ án và 4/5 bị cáo có những liên quan chặt chẽ. Vụ án này cũng được cho là nguyên nhân sâu xa dẫn đến vụ bắt cóc, sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên chấn động dư luận xảy ra vào dịp tết Kỷ Hợi vừa qua.



Trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 27/11/2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hiền 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; Vì Thị Thu cùng chồng là Vì Văn Toán (sinh năm 1982, kẻ chủ mưu trong vụ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên) mức án tù chung thân. Bùi Văn Công và Lường Văn Hùng lần lượt nhận mức án 20 năm tù và án chung thân.



Trong phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo Bùi Văn Công, Vì Văn Toán, Lường Văn Hùng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Còn bị cáo Vì Thị Thu phản cung và phủ nhận lời khai tại cơ quan điều tra. Bị cáo Trần Thị Hiền thì kêu oan và cho rằng do nhóm Công, Toán đã bắt, giết con gái mình, khi bị bắt giữ đã khai có mua bán ma túy với mình. Do đó 2 bị cáo Vì Thị Thu và Trần Thị Hiền không đồng tình với bản án sơ thẩm, nên đã có đơn kháng cáo, kêu oan.



Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, sau phần kiểm tra lý lịch của các bị cáo, do luật sư Lê Thị Xuân, người bào chữa cho bị cáo Vì Thị Thu vắng mặt, luật sư Giang Hồng Thanh và một số luật sư khác tham dự phiên tòa đã nêu ý kiến đề nghị bắt buộc phải có luật sư bào chữa cho Vì Thị Thu, vì đây là vụ án đặc biệt, bị cáo đã bị tuyên mức án chung thân. Nếu cần thiết, sẽ phải chỉ định luật sư khác thay thế bào chữa theo đúng quy định của pháp luật, hoặc phải hoãn phiên tòa.



Sau ý kiến của các luật sư, Hội đồng xét xử đã tiến hành nghị án và đưa ra quyết định hoãn phiên toà cho đến khi có thông báo lại.



Ngày mai (16/6), Toà án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức phiên toà phúc thẩm xét xử vụ án sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên do có đơn kêu oan và đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho 6 bị cáo đã bị tuyên án tử hình trong phiên sơ thẩm trước đó.

Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày 16-17/6./.