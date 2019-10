Hoãn phiên tòa xét xử cựu CSGT Đồng Nai bắn chết người

Theo lịch, sáng nay (29/10), Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tấn Phước, 41 tuổi, nguyên cán bộ cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai. Phước bị xét xử về các tội “giết người” và “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ CSGT Nguyễn Tấn Phước bắn chết người cách đây gần 2 năm

Tuy nhiên, thư ký tòa đã thông báo phiên tòa hoãn xử, do luật sư của bị cáo có đơn xin tạm hoãn phiên tòa.



Phiên tòa xử cựu cán bộ cảnh sát giao thông Nguyễn Tấn Phước được dư luận quan tâm bởi đây là một trong những lý do khiến hàng loạt lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai bị kỷ luật, trong đó có Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh bị cách hết mọi chức vụ trong Đảng, cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.



Cụ thể, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, năm 2010, Phước là lái xe cho thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh (nguyên giám đốc Công an Đồng Nai). Trong thời gian này, Phước được cấp một khẩu súng rulo nhãn hiệu P38 nhằm mục đích bảo vệ giám đốc công an tỉnh. Ông Lê Hùng Hà, nguyên Trưởng phòng Hậu cần phê duyệt đơn xin cấp súng cùng 50 viên đạn cho Phước.



Hai năm sau, Phước được điều động sang Phòng Cảnh sát giao thông của Công an tỉnh Đồng Nai. Khẩu súng cấp cho Phước trước đây cũng được chuyển từ Phòng Hậu cần sang Phòng Cảnh sát giao thông quản lý.



Tháng 1/2018 xảy ra vụ nổ súng chết người ở phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa. Qua điều tra, công an xác định người gây ra vụ việc là Nguyễn Tấn Phước, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai.

Nguyên nhân của vụ việc là bà Tr. (44 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, có quan hệ tình cảm với Phước) nhờ Phước đi tìm con gái tên là Như (20 tuổi) có quan hệ tình cảm với anh Bùi Việt Hải (31 tuổi, quê Hải Phòng).

Chiều tối ngày 6/1/2018, sau khi uống rượu với bạn bè, Phước tìm đến phòng trọ của anh Hải, rút súng bắn vào đầu Hải khiến nạn nhân tử vong sau đó; còn Phước bỏ súng vào cốp xe rồi bỏ đi.



Sau đó, Nguyễn Tấn Phước bị bắt, bị truy tố tội “giết người” và “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.



Liên quan đến phiên tòa này, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đã gửi giấy triệu tập hàng loạt cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai với tư cách là những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Những người bị triệu tập bao gồm: thượng tá Đặng Thế Trung, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông tỉnh; đại tá Dương Thanh Hải, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, hiện là Trưởng Công an huyện Long Thành; ông Đào Tuấn Anh - nguyên Phó phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, hiện là Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai./.