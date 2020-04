Hội Nhà báo đề nghị điều tra công tâm vụ án nhà báo Nguyễn Hải Phong

Nội dung công văn số 10CV/BKT ngày 21/4/2020 của Hội Nhà báo Việt Nam gửi: Ban Nội chính; Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên và huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) nêu rõ: Hội Nhà báo Việt Nam nhận được đơn kêu oan của nhà báo Nguyễn Hải Phong (hội viên Hội Nhà báo Việt Nam), trước đây là Trưởng đài Truyền thanh-Truyền hình huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Công văn của Hội Nhà báo Việt Nam gửi các cơ quan tố tụng của tỉnh Điện Biên.

Trong đơn kêu oan, nhà báo Nguyễn Hải Phong trình bày về diễn biến quá trình mắc khuyết điểm của mình. Tuy nhiên cho rằng, việc xử lý của các cơ quan chức năng huyện Tuần Giáo chưa đúng bản chất sự việc, có biểu hiện sai trái.



Thực hiện chức năng bảo vệ, bênh vực quyền lợi hợp pháp, chính đáng của những người làm công tác báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị các cơ quan tố tụng tỉnh Điện Biên vào cuộc, điều tra công tâm, khách quan vụ án, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng bản chất sự việc.

Trao đổi với phóng viên VOV, anh Nguyễn Trọng Thọ, con trai nhà báo Nguyễn Hải Phong cho biết, hiện bố mình vẫn đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ của Công an huyện Tuần Giáo (do Quyết định tạm giam được gia hạn thêm 4 tháng, đến giữa tháng 7/2020) trong tình trạng sức khỏe rất yếu do bị huyết áp cao, tinh thần suy sụy, có nhiều dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng.

Do đó, phía gia đình và các luật sư, người tham gia bào chữa đã có đơn gửi các cơ quan chức năng huyện Tuần Giáo xin bảo lãnh cho bị cáo Nguyễn Hải Phong được áp dụng biện pháp tại ngoại, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Trước đó, vào ngày 17/4/2020, ông Nguyễn Hải Phong đã tiếp tục viết đơn kêu oan gửi lên Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị được bảo vệ, làm rõ vụ án này./.