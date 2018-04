Hội Thánh Đức Chúa Trời vươn vòi bạch tuộc, công an nhiều nơi vào cuộc

Ngày 28/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời” đã xuất hiện tại địa phương từ năm 2015, sau đó phát triển ra nhiều địa phương khác. Trong ảnh: Ngôi nhà “Hội thánh Đức Chúa Trời” bị khám xét tại TP Thanh Hóa. Đến nay, hoạt động của Hội này xuất hiện ở 15 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, điểm hoạt động đông nhất là TP Thanh Hóa với 21 người tham gia, còn lại ở những điểm khác có từ 8-10 người, thậm chí là 1-2 người. Trong ảnh: Nước màu đỏ và bột trắng dùng để cho hội viên uống khi gia nhập hội được công an thu giữ tại một ngôi nhà ở phố Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa. Ảnh: Công an cung cấp. Đại tá Trần Xuân Hương -Trưởng phòng PA88 - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa đã mời 5 người đến để làm việc, trong số này có Nguyễn Văn Tĩnh (SN 1990, trú huyện Ba Vì, TP Hà Nội) đã nhiều lần hoạt động tuyên truyền ở những địa điểm khác nhau và đã bị lập biên bản yêu cầu chấm dứt hoạt động tôn giáo trái phép, tuy nhiên đối tượng này vẫn tiếp tục đổi địa điểm để hoạt động. Trong ảnh: Lực lượng Công an khám xét bên trong ngôi nhà ở phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa, thu giữ những tài liệu chứng cứ có liên quan đến Hội thánh của Đức Chúa Trời. Trước đó, Công an TP Thanh Hóa cũng đã tiến kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh phân phối máy lọc nước Big River, đóng tại số nhà 774, Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa do ông Võ Thái Dương (37 tuổi, trú tại 277A, đường Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, TP.Thanh Hóa) thuê để kinh doanh; thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của tổ chức này. (Ảnh: KT) Được biết, địa điểm hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời” ngay gần trường Đại học Hồng Đức và Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Trên địa bàn huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa, Công an huyện này cho biết, từ trước Tết đến nay, đơn vị này đã lập biên bản 7 người đứng đầu các nhóm hoạt động tuyên truyền về “Hội thánh Đức chúa Trời” trái pháp luật tại địa phương. Trong ảnh: Một người đang tuyên truyền về Hội Thánh Đức Chúa Trời. (Ảnh: Vietnamnet) Tại TP Cần Thơ, trong buổi họp giao ban báo chí tổ chức chiều 23/4 tại Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ, Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị chức năng đang phối hợp với Ban Tôn giáo Thành phố xác minh, làm rõ về một nhóm phần tử thuộc “Hội Thánh Đức Chúa Trời” xuất hiện trên địa bàn. Đại tá Nguyễn Văn Thuận cho hay, thời gian trước, các đối tượng này hoạt động ở các tỉnh, thành phía Bắc. Tuy nhiên, do các địa phương này đấu tranh kiên quyết nên thời gian gần đây nhóm đối tượng này bắt đầu đổ về hoạt động tại một số địa phương trong vùng ĐBSCL. Các đối tượng này có các hoạt động tiếp cận phụ nữ ngoài xã hội, nữ sinh của các trường học để lôi kéo, dụ dỗ và truyền đạo trái pháp luật. Hiện Công an TP Cần Thơ tập trung xác minh, làm rõ về nhóm phần tử này. (Ảnh: Công an TPHCM) Còn tại Đà Nẵng, tối 24/4, Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã phối hợp với Công an phường Hòa Khánh Nam tiến hành kiểm tra một ngôi nhà ở tổ 68, phường Hòa Khánh Nam. Qua kiểm tra, phát hiện 1 nhóm 17 người, trong đó có cả học sinh, sinh viên đang sinh hoạt, nghe thuyết giảng về “Hội thánh Đức Chúa trời". Đứng đầu nhóm người này là Trần Như Đông (25 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Ngãi) trực tiếp thuyết giảng; Võ Thị Hằng (25 tuổi, quê Nghệ An) làm trợ giảng kiêm thủ quỹ. Trong ảnh: Nhóm đối tượng trong buổi làm việc với Công an quận Liên Chiểu (Ảnh: VTC News) Trần Như Đông chủ yếu lôi kéo nam, nữ thanh niên, sinh viên đến truyền đạo, làm cho người ta mê hoặc rồi đóng tiền vào, tuần đóng 50.000 đồng. Nhóm này sinh hoạt trái phép chủ yếu ở những khu nhà trọ, khu dân cư, nơi hoang vắng, ít người. Họ dùng điện thoại gọi nhau đến sinh hoạt. Nữ thì dùng khăn che mặt. Qua lời khai của người này thì khả năng ở quận, huyện nào họ cũng tìm cách tổ chức 1 điểm, nhóm để sinh hoạt. Trong ảnh: Không ít người dân ở huyện miền núi Ngọc Lặc, Thanh Hóa bị lôi kéo tham gia vào “Hội Thánh Đức Chúa Trời”. (Ảnh: Công an huyện Ngọc Lặc) Thông tin trên VTC News cho biết, trước hoạt động phức tạp của các đối tượng theo “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố chủ động nắm tình hình, thường xuyên rà soát, phát hiện, tham mưu các cấp chính quyền đấu tranh, ngăn chặn. Đồng thời, lực lượng Công an sẽ gọi hỏi, răn đe các đối tượng cầm đầu, tích cực; gặp gỡ, tuyên truyền, vận động số người tham gia để hạn chế sự phát triển của hệ phái này, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tôn giáo trái phép. Trong ảnh: Công an tỉnh Thái Bình 'đột kích' một tụ điểm truyền đạo trái phép tại huyện Kiến Xương. (Ảnh: VTC News) Từ năm 2016 đến nay, cơ quan Công an Thái Bình đã phát hiện trên 20 vụ tụ tập sinh hoạt, tuyên truyền trái phép về Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, với khoảng 140 lượt người trong và ngoài tỉnh Thái Bình tham gia. Trong ảnh: Những 'môn đồ' đến lôi kéo, dụ dỗ tại một nhà dân ở huyện Đông Hưng, Thái Bình. (Ảnh: VC News) Trước hoạt động của tổ chức tự xưng “Hội thánh của Đức chúa trời” lén lút trên địa bàn thành phố gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, Công an thành phố Tuyên Quang cũng vừa đưa ra cảnh báo khuyến cáo, mọi công dân cần hết sức thận trọng và cảnh giác trước những phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng trong “Hội thánh của Đức chúa Trời”, không tham gia hoặc lôi kéo người tham gia tổ chức này. Những người tổ chức sinh hoạt, lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. (Ảnh: CAND). Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh xuất hiện một nhóm người tự xưng là thành viên của cái gọi là “Hội Thánh của Đức Chúa Trời” (hay còn gọi là Đức chúa trời Mẹ) rủ rê, lôi kéo người dân theo đạo trái pháp luật. Trước tình hình trên, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an các huyện, thành phố, thị xã đã vào cuộc quyết liệt, chặt đứt nhiều “vòi bạch tuộc” của “Hội Thánh Đức Chúa Trời” hoạt động trên địa bàn. Trong ảnh: Công an TP Hà Tĩnh thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến tổ chức trên. (Ảnh: CAND)./.

