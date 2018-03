Hôm nay, Công an tiếp tục làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh

Chiều 16/3, một cán bộ cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ trao đổi với phóng viên VOV.VN: "Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành các bước điều tra, xác minh theo đúng quy trình pháp luật. Cơ quan điều tra đã tiến hành cử một tổ công tác đi xác minh làm rõ trách nhiệm của các nhà mạng có liên quan hay không trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ có liên quan đến Phan Sào Nam".

Ông Vĩnh vẫn đang làm việc với cơ quan điều tra theo quy định. (Ảnh - CAND).

Nói về việc tướng Phan Văn Vĩnh đang được mời lên làm việc, nguồn tin của phóng viên được biết, "trong ngày hôm nay cơ quan điều tra vẫn đang mời ông Vĩnh lên làm việc theo đúng quy định. Lịch trình làm việc như giờ hành chính hàng ngày, hết giờ làm việc ông Vĩnh được cho về".

Trước đó, theo thông tin trên báo chí, cơ quan công an đã có thông báo, cũng như làm việc với ba nhà mạng Viettel, Mobifone và Vinaphone để thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ công tác điều tra vụ án đánh bạc trên.

Ba nhà mạng Vinaphone, Mobiphone và Viettel liên quan thế nào đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ này, nguồn tin của PV Tiền Phong cho biết: Trước khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, một số nhà mạng từng nhận được cảnh báo của cơ quan thanh tra chuyên ngành nêu quan điểm về dấu hiệu hoạt động bất minh của các công ty của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam. Gần như chắc chắn, dấu hiệu thu lời của một số nhà mạng điện thoại đã được xem xét. Một nguồn tin cho biết, nguồn lợi nhuận này có thể bị thu hồi sau khi được làm rõ.

Chiều 15/3, Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, giao các cơ quan rà soát tình hình và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý việc sử dụng các hình thức thanh toán trên internet liên quan tới các hành vi vi phạm pháp luật.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, trong tháng 5/2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý đối với việc sử dụng các hình thức thanh toán trên internet, đặc biệt là các hoạt động thanh toán liên quan tới các hành vi phạm pháp luật (trốn thuế, đánh bạc, rửa tiền,...).

Theo nguồn tin báo Tiền phong đưa: "Phía Viettel cho hay đang trong quá trình hợp tác với cơ quan công an phục vụ điều tra, khi có kết luận chính thức sẽ thông tin phản hồi sau"./.

Ngày 11/3/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cũng khởi tố và bắt tạm giam 2 đối tượng cầm đầu điều hành đường dây này là Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương.

Hiện nhiều đối tượng bỏ trốn, Công an Phú Thọ phát lệnh truy nã và kêu gọi các đối tượng tự thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Quá trình đấu tranh ban đầu xác định, số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc trong đường dây này là hơn 2.777 tỷ đồng; tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỷ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại.

