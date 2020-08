Hôm nay, Nguyễn Xuân Đường bị xét xử vụ án đầu tiên

Sáng 18/8, Tòa án Nhân dân TP.Thái Bình dự kiến đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Bị cáo trong vụ án là Nguyễn Xuân Đường (sinh năm 1971 trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình). Bị hại là anh Mai Thế Duy (sinh năm 1988, trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình).

Nguyễn Xuân Đường khi bị bắt.

Theo cáo trạng, qua các mối quan hệ quen biết, bà Nguyễn Thị Thanh Giang (sinh năm 1980, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đến gặp bà Đinh Thị Lý (sinh năm 1964, Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) để nhờ xin việc cho cháu vào làm ở Cục Hải quan TP Hà Nội. Bà Giang đã đưa cho bà Lý 310 triệu đồng để thực hiện việc này.



Đợi một thời gian dài, bà Giang thấy bà Lý không xin việc được cho cháu mình. Bà Giang nhiều lần đến nhà bà Lý đòi lại số tiền 310 triệu đồng nhưng không gặp. Biết bà Lý còn có nhà ở Thái Bình, bà Giang đã nhờ Nguyễn Xuân Đường tìm bà Lý.

Sáng 18/11, bà Giang đến nhà bà Lý ở phường Trần Lãm rồi cùng bà Lý, anh Mai Thế Duy (con trai bà Lý), anh Nguyễn Xuân Bình (44 tuổi, anh vợ Đường “Nhuệ”) lên trụ sở Công an phường Trần Lãm để giải quyết công việc.

Một lúc sau, Nguyễn Xuân Đường cũng có mặt tại trụ sở Công an phường Trần Lãm. Tại đây, Đường và bà Lý xảy ra cãi nhau. Trong lúc giằng co, anh Mai Thế Duy (con bà Lý) vào can ngăn thì bị Đường dùng tay trái đánh vào vùng mặt, làm anh Duy bị gẫy xương hàm dưới bên phải, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 15%.

Ngày 5/1/2015, Công an TP Thái Bình khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, 7 tháng sau, cơ quan này lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vì chưa xác định được nghi can và hết thời hạn điều tra.

Đến 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10 ngày 5/7/2015 của Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đối với vụ án hình sự Cố ý gây thương tích nêu trên để điều tra.

Ngày 21/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Cố ý gây thương tích. Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP Thái Bình phê chuẩn./.