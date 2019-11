Hôm nay, xét xử 4 nhân viên Công ty địa ốc Alibaba

Các bị cáo hầu tòa hôm nay (27/11) gồm: Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (ngụ tỉnh Tiền Giang), Trần Quốc Tĩnh (ngụ tỉnh Quảng Nam, cùng 24 tuổi), Huỳnh Ngọc Thiện (23 tuổi) và Phan Quỳnh Long (22 tuổi) cùng ngụ tỉnh Gia Lai.

Ngày 31/10, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra cáo trạng truy tố 4 nhân viên Công ty Alibaba gồm: Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, Trần Quốc Tĩnh, Huỳnh Ngọc Thiện, Phan Quỳnh Long về các tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Nhóm nhân viên Alibaba ngăn cản đoàn cưỡng chế tại TX Phú Mỹ.

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (TP HCM) do Nguyễn Thái Luyện làm Chủ tịch hội đồng quản trị, Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) là giám đốc đại diện theo pháp luật, Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) là trợ lý cho Luyện.



Ngày 13/7/2018, Nguyễn Thái Lực ký Hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng các thửa đất nông nghiệp tại Ấp 3, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sau khi mua gom các thửa đất nông nghiệp nêu trên, Lực và Công ty Alibaba đã tự lập “dự án” trái phép, tự đặt tên “Khu dân cư Alibaba Tân Thành Center 5” để phân lô bán nền trái phép mà không đăng ký, không xin phép cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Ngày 15/2/2019, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ ra Quyết định xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng đối với Nguyễn Thái Lực do đã có các vi phạm: “Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp với diện tích từ 0,5ha, đến dưới 03 ha... Buộc Nguyễn Thái Lực chấm dứt ngay hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm” nhưng Lực không chấp hành quyết định xử phạt, không hợp tác làm việc.

Đến ngày 10/6, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên ra Quyết định cưỡng chế “Buộc ông Nguyễn Thái Lực chấm dứt hành vi sử dụng đất không đúng mục đích và khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm”.

Ngày 12/6, UBND xã Tóc Tiên đưa một xe cuốc vào khu đất vi phạm để ngày hôm sau tiến hành cưỡng chế thì bảo vệ khu đất phát hiện nên báo cho Nguyễn Thái Luyện biết. Thông qua mạng xã hội zalo và điện thoại, Luyện đã chỉ đạo nhân viên Công ty Alibaba, trong đó có Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và các cá nhân khác lập kế hoạch yêu cầu gặp ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ để phản đối.

Cơ quan tố tụng làm rõ, trong các tin nhắn Luyện gửi cho nhân viên Alibaba có các tin như: “Mục đích là làm lớn chuyện, tranh thủ thu hút truyền thông và thu hút của nhiều cơ quan chức năng”; “Sự việc phải làm rung động khu vực thị xã Phú Mỹ, rất có lợi cho sự nghiệp phát triển bền vững lâu dài của mình”.

Ngày 13/6, tại hiện trường khu đất vi phạm các bị can Trinh, Tĩnh, Thiện, Long cùng các nhân viên Công ty Alibaba chạy đến với thái độ hung hãn, la hét, cự cãi, đòi xem hồ sơ, giấy tờ và ngăn cản việc cưỡng chế làm cho tình hình trở nên căng thẳng. Tú Trinh liên tục lớn tiếng, cự cãi, vung tay ra lệnh cho các nhân viên đập phá xe cẩu.



Tại cơ quan điều tra Nguyễn Huỳnh Tú Trinh khai nhận, thực hiện hành vi theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện qua điện thoại và tin nhắn zalo, nhưng sau đó Tú Trinh thay đổi lời khai, cho rằng thực hiện các hành vi nêu trên nhằm mục đích bảo vệ tài sản.

Đối với các bị can Trần Quốc Tĩnh, Huỳnh Ngọc Thiện, Phan Quỳnh Long khác thì nhận thức hành vi của bản thân là sai phạm, nhưng phải thực hiện do tuân thủ sự chỉ đạo của lãnh đạo Công ty Alibaba và mệnh lệnh của Tú Trinh.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Địa ốc Alibaba, đồng thời bắt giam 3 anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực để phục vụ việc điều tra.



Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (Giám đốc Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lực cùng với nhiều lãnh đạo, nhân viên khác của công ty có liên quan đến vụ án "Cố ý làm hư hỏng tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng". Trong đó, Luyện, Lĩnh, Lực có dấu hiệu đóng vai trò chủ mưu, kích động, xúi giục nhân viên Công ty Alibaba phạm tội.

Do 3 anh em này bị Công an TP.HCM khởi tố, tạm giam để điều tra trong vụ án khác; thời hạn tạm giam đối với các bị can Trinh, Tĩnh trong vụ án này đã hết nên cơ quan điều tra quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ./.