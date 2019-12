Hôm nay xét xử sơ thẩm vụ thảm sát kinh hoàng ở Đan Phượng

Bị cáo bị đưa ra xét xử tại phiên tòa này là Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội), bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Giết người”, theo quy định tại Điều 123, khoản 1, điểm a, b - Bộ luật Hình sự năm 2015. Đông là đối tượng đã gây ra vụ thảm sát cả nhà em trai làm chết 4 người cách đây 3 tháng, gây rúng động dư luận xã hội.

Đối tượng Nguyễn Văn Đông sau khi gây án. (Ảnh: Bá Cường)

Án mạng từ mâu thuẫn phần đất giáp ranh



Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Đông là anh ruột của ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, ở gần kề nhà Đông). Ông Hải và ông Đông được bố mẹ chia cho hai mảnh đất và đã làm nhà riêng ở cạnh nhau. Năm 2016, ông Hải mua thêm phần đất của ông Nguyễn Văn Mến (là anh ruột của Đông và Hải). Mảnh đất này chạy dọc từ nhà ông Hải đến nhà ông Đông. Trong cuộc sống hàng ngày, Đông và ông Hải thường có nhiều mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp quyền lợi đất nông nghiệp và 0,5 m chiều ngang đất do ông Hải mua của ông Mến về phía cạnh nhà Đông.

Khoảng 20h ngày 29/8/2019, anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1993, con trai ông Hải) đến nhà Đông thông báo mấy hôm nữa gia đình anh này sẽ xây nhà trên thửa đất mua của ông Mến. Anh Hiệp cũng hỏi Đông về việc có thắc mắc gì về ranh giới giữa hai nhà nữa không?. Lúc đó, Đông cho rằng, việc này phải do bố, mẹ của anh Hiệp sang nói chuyện nên Đông đuổi anh Hiệp về.

Thời điểm này, Đông cho rằng mâu thuẫn giữa hai gia đình là do lỗi của anh Hiệp và bà Doãn Thị Việt (SN 1970, vợ ông Hải) vì hai người này đã xúi bẩy ông Hải, làm hai anh em mâu thuẫn. Từ đó, đối tượng nảy sinh ý định sẽ giết chết bà Việt và anh Hiệp để trả thù.

Khoảng 7h30 ngày 1/9/2019, Nguyễn Văn Đông mang theo một con dao dài khoảng 40 cm, bản dao rộng 6 cm đầu nhọn chuôi gỗ và lấy một chiếc áo màu xanh bọc con dao lại rồi đi sang nhà ông Hải.

Vừa đến cổng nhà em trai, Đông thấy bà Việt đi xe máy từ sân ra đã dùng dao chém, khiến bà Việt gục tại chỗ. Sau đó, Đông tiếp tục cầm dao truy sát ông Hải; chị Nguyễn Thị Bắc (28 tuổi, con gái ông Hải); chị Đỗ Thị Hồng Nhung (24 tuổi, con dâu ông Hải) và cháu Nguyễn Đỗ Huyền My (cháu nội ông Hải,1 tuổi).



Trong quá trình truy sát gia đình em trai, đối tượng Đông đã gặp một số người hàng xóm, họ hàng sang chắp tay xin tha mạng cho nạn nhân. Khi cơn cuồng sát nổi lên, đối tượng Đông đã chỉ dao vào từng người và nói: "Đứa nào can thì tao chém".



Vụ việc khiến ông Hải, chị Bắc tử vong tại chỗ, 3 người còn lại được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bé Huyền My và bà Việt đã tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng; riêng chị Hồng Nhung đã qua cơn nguy kịch.

Xét xử điểm làm bài học răn đe, giáo dục phòng ngừa

Dự kiến phiên tòa hôm nay sẽ diễn ra trong 1 ngày, Hội đồng xét xử gồm 5 người: hai thẩm phán, ba hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Trần Nam Hà (Phó Chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa.



Trước đó, ngày 15/10, 3 cơ quan tiến hành tố tụng của TP Hà Nội đã thống nhất đưa vụ án nêu trên đưa ra xét xử điểm làm bài học răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.