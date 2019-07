Hưng “kính” hành tiểu thương chợ Long Biên như thế nào?

Ngày 11/7 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ đưa vào xét xử sơ thẩm vụ án Cưỡng đoạt tài sản tại chợ Long Biên với bị cáo là Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”, SN 1963 tại Hoàn Kiếm) và 4 đàn em gồm Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến “hói”, SN 1970), Lê Thanh Hải (tức Hải “gió”, SN 1963), Nguyễn Mạnh Long (tức Long “cao”, SN 1962), Dương Quốc Vương (tức Vương “lợn”, SN 1968, đều ở Hà Nội).



Ngang nhiên lộng hành

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 14/3/2018 đến 1/9/2018, Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”) là tổ trưởng tổ bốc xếp số 2 tại chợ Long Biên ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội. Theo quy định của Ban Quản lý chợ Long Biên thì nhóm Hưng “kính” không có quyền đuổi xe, sắp xếp xe trong chợ, không có quyền chi tiêu số tiền bốc dỡ hàng hóa mà phải nộp ngay số tiền đã thu trong ngày. Tuy nhiên, để trục lợi cá nhân, dưới danh nghĩa nhân viên tổ bốc xếp số 2, Nguyễn Kim Hưng đã chỉ đạo đàn em là Dương Quốc Vương, Lê Thanh Hải, Nguyễn Mạnh Long sử dụng các thủ đoạn chèn ép, đe dọa bắt các hộ tiểu thương trong chợ Long Biên phải nộp tiền bảo kê dưới dạng tiền mua “lốt” xe.

Bị can Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến "hói") và Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính"). (Ảnh: Công an cung cấp)

Chị Nghiêm Thúy Nga (SN 1981, Hà Nội) và chồng là anh Hoàng Anh Hà (SN 1972) kinh doanh hoa quả, ký 4 hợp đồng thuê ki ốt tại chợ Long Biên để sử dụng 6 ki ốt bán hàng, thời gian hoạt động từ 19h tối hôm trước đến 4h sáng hôm sau. Trong quá trình hoạt động, Hưng “kính” tự ý thông báo với chị Nga, anh Hà là Ban Quản lý chợ Long Biên giao cho Hưng toàn quyền giải quyết các vấn đề tại bãi hải sản, trong đó có quyền bán chỗ đỗ xe gây quỹ Công đoàn, nếu chị Nga muốn có chỗ đỗ xe, yên ổn làm ăn trong chợ thì phải nộp cho nhóm của Hưng 100 triệu đồng một năm.

Chị Nga phải chấp nhận trả cho nhóm của Hưng số tiền này, việc trao nhận tiền không có giấy tờ, chứng từ gì. Đến giữa năm 2016, chị Nga tiếp tục phải trả tiền “lốt” lần thứ hai với giá 110 triệu đồng. Tính đến thời điểm năm 2017, chị Nga đã nhiều lần nộp tiền cho Hưng “kính” với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Đến khoảng tháng 8/2017, Hưng chỉ đồng ý cho chị Nga một chỗ đỗ xe. Thấy việc này có thể ảnh hưởng đến làm ăn, chị Nga thông báo với Hưng nếu chỉ có 1 chỗ đỗ xe thì sẽ không chấp nhận trả tiền “bảo kê” hàng tháng. “Ông trùm bảo kê” chợ Long Biên cho rằng đây là thái độ chống đối nên chỉ đạo đàn em phá rối, không cho ki ốt của chị Nga yên ổn làm ăn. Do lo sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh, chị Nga đã phải nhờ người xin Hưng tạo điều kiện cho 1 chỗ đỗ xe trên bãi thủy sản và chấp nhận trả tiền “lốt” như cũ.

Tuy nhiên, do bực tức về việc chị Nga chống đối nên Hưng không chấp nhận mà tuyên bố sẽ “tiêu diệt” chị Nga ít nhất một quý của năm 2018. Từ tháng 4/2018 đến tháng 8/2018, nhóm đàn em của Hưng “kính” đã có tổng cộng 16 lần phá rối hoạt động kinh doanh của gia đình chị Nga như: đe dọa lái xe, không cho xe vào bãi, kéo cá thối để trước ki ốt, cho xe tải đỗ trước ki ốt để khách không mua được hàng...

Quá trình vạch mặt Hưng “kính” cùng đồng bọn

Thấy không thể xin Hưng, gia đình chị Nga đã làm việc với Ban quản lý chợ Long Biên. Sau đó, chị Nga ký Hợp đồng thỏa thuận dịch vụ bốc dỡ hàng hóa với ông Nguyễn Văn Loan (Phó trưởng Ban Quản lý chợ Long Biên), đồng ý khi có nhu cầu bốc dỡ hàng thì trả số tiền 80.000 đồng với xe tải loại 1,4 tấn và 200.000 đồng với xe tải 3,5 tấn. Tuy nhiên, dù đã ký hợp đồng với Ban Quản lý chợ Long Biên, các ki ốt của gia đình chị Nga vẫn bị đàn em Hưng phá rối, vì đã trót làm phật ý “ông trùm”.

Bên cạnh việc ra tay ngang ngược với chị Nga, nhóm của Hưng “kính” còn thu tiền của nhiều hộ kinh doanh khác tại chợ Long Biên, cùng với thủ đoạn tương tự để thu tiền bất chính. Hưng “kính” chỉ đạo đàn em không sử dụng bảng kê của Ban Quản lý chợ Long Biên mà in riêng một loại bảng kê khác, nhằm theo dõi số xe ra vào chợ để thu tiền. Khoảng 8 giờ sáng hàng ngày, nhóm của Hưng sẽ tiến hành họp để bàn về số tiền kiếm được trong một ngày. Đối với mỗi xe 1,4 tấn ra vào chợ, nhóm của Hưng “kính” thu 200.000 đồng và thu 350.000 đồng với xe 3,5 tấn.

Nộp hàng tỷ đồng cho Hưng “kính” nhưng vẫn bị chèn ép, chị Nga đã chỉ đạo nhân viên bí mật ghi hình, ghi âm những hành động bảo kê, trấn lột ngang ngược của nhóm đàn em Hưng “kính”. Khi nhóm của Hải, Long và Vương đến thu tiền, hai nhân viên bán hàng của chị Nga lấy lí do phải báo cáo tài chính nên yêu cầu Hải, Long và Vương ký xác nhận đối với các khoản tiền vào giấy. Trong đó, ghi rõ là “tiền hạ” đối với các trường hợp có nhân viên tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 tham gia bốc dỡ. Trong trường hợp nhân viên tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 không bốc dỡ mà vẫn thu tiền thì ghi là “tiền bãi”, “bãi công đoàn” hoặc “bốc vác”.

Tháng 7/2018, chị Nga và anh Hà mang toàn bộ các chứng cứ tự thu thập về hành vi của nhóm Hưng đến Văn phòng thừa phát lại Thủ đô (địa chỉ tại Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) để lập Vi bằng số 821/2018/VB-TPLTĐ. Đây là những cơ sở dữ liệu quan trọng để cơ quan công an làm rõ hành vi của Hưng “kính” và đồng bọn.

Đến tháng 8/2018, chị Nga và anh Hà đã gửi đơn tố giác hành vi của Nguyễn Kim Hưng đến Cơ quan điều tra và cung cấp các tài liệu liên quan là Vi bằng cùng 73 tờ phiếu có chữ ký xác nhận việc nhận tiền của Hải, Long, Vương; 2 đĩa ghi chép 22 file video và 7 file ghi âm liên quan đến nội dung tố giác.

Thông qua những nội dung tố giác này, hai nữ nhà báo của VTV và báo Phụ nữ TP HCM đã vào cuộc đưa vụ việc lên truyền thông. Sau đó, hai nữ nhà báo này nhận được tin nhắn nặc danh “dọa giết” nếu không dừng việc thực hiện phóng sự. Cụ thể, nhà báo Nguyễn Thị Liên (bút danh Liên Liên, công tác tại VTV) đã nhận được tin nhắn nặc danh đe dọa với nội dung: "Mày dừng lại đi, đừng cố tình quay bọn tao nữa cũng chẳng làm gì được đâu. Tao nói một lần duy nhất và nếu mày không nghe lời thì cả nhà mày sẽ phải chết vì mày".

Tương tự, nhà báo Thu Trang, Báo Phụ nữ TP HCM cũng nhận được tin nhắn đe dọa tính mạng. Sau đó, VTV và Báo Phụ nữ TP HCM đã có công văn gửi Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đề nghị vào cuộc điều tra. Hưng "kính" và nhóm đàn em bị công an bắt tạm giam, khám nhà trong ngày 1/4/2019.

Tại cơ quan công an, Tiến, Hải, Long, Vương thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng Hưng “kính” không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, dựa vào các chứng cứ thu nhập được và lời khai nhân chứng, lực lượng chức năng có đủ cơ sở để khởi tố Hưng “kính” về tội Cưỡng đoạt tài sản./.