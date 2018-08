Hung thủ ra tay man rợ khi giết bé gái 10 tuổi, giấu xác ở Ninh Thuận

Theo báo Thanh niên, sáng nay (8/8), Cơ quan CSĐT Công an Ninh Thuận cho biết đang hoàn thành các thủ tục tiến hành khởi tố bị can đối với Phan Minh Cường (55 tuổi, ở P.Đô Vinh, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) về hành vi giết người liên quan đến vụ sát hại bé 10 tuổi giấu xác dưới chậu cảnh. (ảnh: zing.vn) Kết quả khám nghiệm tử thi bé Đài, trên đầu có 8 vết thương, trán có 1 vết thương, mi mắt phải có 4 vết thương; gò má có 1 vết thương, riêng phía trước vùng cổ có vết thương thấu vào trong, đứt khí quản và thực quản. (ảnh: Thanh niên) Tại hiện trường, Cơ quan điều tra thu giữ 1 cái kéo có dính máu. Khi được phát hiện, cháu Đài vẫn mặc quần áo đầy đủ, bộ phận sinh dục không phát hiện tổn thương, màng trinh không có vết rách. Trong ảnh: Phường Bảo An (chấm đỏ), nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Google Maps. Ngày 7/8, thông tin trên VTC News cho biết, Công an tỉnh Ninh Thuận đã đưa nghi can Phan Minh Cường (SN 1963, trú phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) đến nơi giấu xác cháu Đài. để dựng lại hiện trường vụ án. Trong ảnh: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Ninh Thuận đang làm rõ hành vi giết người của đối tượng Phan Minh Cường, trú tại khu phố 4, phường Đô Vinh (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm). (ảnh: Lao động) Nạn nhân vụ án là cháu Nguyễn Lê Can Đài (10 tuổi, trú phường Bảo An). Trong ảnh: Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân (ảnh: Pháp luật TPHCM) Cơ quan CSĐT Công an Ninh Thuận ngày 7/8 đã tạm giữ hình sự đối với Phan Minh Cường (55 tuổi, ngụ tại phường Đô Vinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) để điều tra về hành vi Giết người dưới 16 tuổi. (ảnh: zing.vn) Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận, khoảng 14h ngày 6/8, Cường đến địa điểm đúc chậu cảnh tại khu phố 1, phường Bảo An để làm việc. (ảnh: Vietnamnet) Trong lúc Cường dựng nghiêng chậu cảnh (được đúc bằng xi măng) để úp xuống không may trúng phần đầu cháu Đài. Thấy nạn nhân bị co giật, chảy máu, sợ người nhà phát hiện ra sự việc nên Cường đã dùng kéo đâm thêm 2 nhát vào cổ cháu bé. Trong ảnh: Phan Minh Cường tại cơ quan điều tra. (ảnh: Người Lao Động) Sau khi gây án, Cường đem xác cháu Đài giấu dưới chậu cảnh rồi về nhà như chưa có chuyện gì. (ảnh: Thanh niên) Theo lời kể của chị Lê Thị Hồng Duyên, mẹ của cháu Đài trên báo Lao Động, lúc 17h ngày 6/8, khi đi làm về không thấy con gái đâu thì nghe tin con gái mình bị người lạ mặt cho tiền và chở đi bằng xe máy, nên cả nhà hốt hoảng đi tìm, đồng thời trình báo với cơ quan chức năng. Trong ảnh: Khu vực phát hiện thi thể cháu Đài (ảnh: infonet) Ngay sau đó, công an và người dân đã tổ chức tìm kiếm, đến 19h cùng ngày (6/8), phát hiện thi thể cháu Đài tại vườn, nơi ông Cường thuê để làm chậu cảnh. Hiện trường tìm thấy thi thể bé Đài chỉ cách nhà nạn nhân khoảng 200 m. (ảnh: zing.vn) Hiện Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đang điều tra làm rõ vụ án. Trong ảnh: Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. (ảnh: vnexpress)./.

