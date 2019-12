Huy động hơn 100 cảnh sát bảo vệ phiên xử vụ nữ sinh giao gà

Công an tỉnh Điện Biên có kế hoạch tăng cường hơn 100 cán bộ, chiến sỹ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Hội đồng xét xử, các bị can cũng như mọi công dân đến tham dự phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sát hại nữ sinh giao gà vào ngày mai, 26/12.

Thượng tá Vũ Trọng Thưởng, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Điện Biên.

Thượng tá Vũ Trọng Thưởng, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Điện Biên cho biết: thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên về việc đảm bảo an toàn tuyệt đối trong 3 ngày diễn ra phiên tòa, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, với nhiều phương án, nhằm chủ động đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Hội đồng xét xử, các bị can, cũng như mọi công dân đến tham dự trong những ngày phiên tòa diễn ra.

Khó khăn lớn nhất của đơn vị là việc dẫn giải các bị cáo đến phiên tòa, vì 9 bị cáo được giam giữ tại 4 địa điểm khác nhau. Tuy nhiên, với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ huy động tham gia bảo vệ phiên tòa đều đã xác định phục vụ với tinh thần, thái độ cao nhất, đảm bảo cho phiên tòa diễn ra một cách trật tự, an toàn.

Thượng tá Vũ Trọng Thưởng cho biết: "Xác định đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm nên đơn vị đã chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc các tình huống có thể xảy ra, đảm bảo tất cả các đối tượng, bị cáo tuyệt đối an toàn, không để thông cung hay có biểu hiện tiêu cực khác. Đảm bảo cho thông tin truyền thông, phóng viên đưa tin bài trung thực, khách quan. Từ đó đảm bảo tuyệt đối trước, trong và sau vụ án xét xử diễn ra"./.