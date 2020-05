Hủy tạm giam 3 bị can vụ cựu Bí thư Bến Cát mua đất thế chấp giá rẻ

Sáng 6/5, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can và hủy bỏ biện pháp tạm giam với 3 bị can trong vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.



3 bị can được hủy bỏ biện pháp tạm giam

Vụ án này được tách ra từ vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Hồng Khanh (cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát) mua đất thế chấp giá rẻ.



Các bị can được hủy bỏ lệnh tạm giam, gồm: Lê Hoài Linh (nguyên Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát), Nguyễn Thành Luân (cán bộ đo vẽ cấp dưới ông Linh), Nguyễn Minh Tâm (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã An Tây). Lí do, yêu cầu nước ngoài hỗ trợ tư pháp chưa có kết quả nhưng đến nay đã hết thời hạn điều tra. Tuy nhiên khi cơ quan tiến hành tố tụng triệu tập thì phải có mặt.



Được biết, tháng 3/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Vụ án liên quan đến việc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Tây Sài Gòn phát mãi tài sản thu hồi nợ xấu 20ha đất thế chấp của doanh nghiệp vay tiền từ năm 2005 tại xã An Tây, thị xã Bến Cát.



Tháng 5/2018, ông Nguyễn Huy Hùng, nguyên Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn và Nguyễn Quang Lộc - nguyên Phó trưởng phòng khách hàng, Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn, người xử lý tài sản thế chấp; Nguyễn Hồng Khanh là người mua 18ha đất phát mãi bị khởi tố, bắt tạm giam.



Ông Nguyễn Hồng Khanh được đưa đến tòa xét xử

Đến tháng 10/2018, ông Linh, Luân, Tâm và Đặng Văn Thọ (cán bộ địa chính xã An Tây) liên quan đến quá trình quản lý cấp sổ đỏ 20ha cũng bị khởi tố bắt giam, riêng Thọ được tại ngoại.



Ngày 4/11/2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đưa vụ án ra xét xử nhưng đã tuyên trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tách vụ án "Vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" làm hai vụ khác nhau.



Trong đó, ông Khanh, Hùng, Lộc bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí". 4 bị can, Linh, Luân, Tâm và Đặng Văn Thọ (cán bộ địa chính xã An Tây) bị điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Ngày 22/4/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử nhóm bị cáo: Khanh, Hùng, Lộc nhưng hoãn đến ngày 20/5/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.