Kẻ côn đồ giết người rồi khai “nạn nhân ngã trúng dao”

Ngày 24/7, TAND TP Hà Nội mở phiên xử sơ thẩm vụ án Giết người, với bị cáo là Nguyễn Văn Quang (SN 1982, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Nạn nhân của vụ án là anh Nguyễn Văn Quyền Linh (SN 1992, Đô Lương, Nghệ An).

Quang cầm dao hăm dọa, đuổi người bạn của anh Linh ra ngoài. Lúc này, anh Linh choàng dậy thì bị Quang cầm dao đâm một nhát vào ngực trái. Anh Linh tử vong tại chỗ. Quang rút dao ra thì chỉ rút được cán dao, lưỡi dao đã bị gãy do lực đâm mạnh.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Quang có biểu hiện quanh co chối tội. Khi HĐXX hỏi có đúng bị cáo đâm anh Linh, Quang đáp rằng: “Bị cáo chỉ định cầm dao hỏi xem vì sao anh Linh chửi bới, đe dọa bị cáo. Sau đó, anh Linh choàng dậy bỏ chạy thì tự ngã vào lưỡi dao”.

Tuy nhiên, trước những chứng cứ rõ ràng, HĐXX đã buộc bị cáo phải cúi đầu nhận tội. Khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân dính vết thương sâu đến nỗi gãy cả lưỡi dao, vị trí vết thương không thể do bị ngã vào dao. Thêm vào đó, biên bản lời khai của bị cáo Quang tại cơ quan công an, khi có sự góp mặt của luật sư Lương Trường Giang (bào chữa cho bị cáo Quang) cũng chứng minh rằng bị cáo đã thừa nhận hành vi giết người.

Cũng trong phiên tòa, đại diện gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Quyền Linh có nguyện vọng muốn nhận lại di vật là quần áo của nạn nhân từ cơ quan công an. Do đó, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để cơ quan công an có thời gian trả chứng cứ cho gia đình nạn nhân. Phiên tòa sẽ tiếp tục vào chiều 24/7./.