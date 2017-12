Kẻ phản động đòi lật đổ chính quyền lĩnh 12 năm tù giam

Chiều 29/12, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, TAND tỉnh Bình Định vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn (SN 1984, quê huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) 12 năm tù giam về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và phạt quản chế 3 năm tại địa phương nơi bị cáo cư trú trước khi phạm tội kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù.

Nhóm bị cáo bị kết tội lật đổ chính quyền nhân dân, trong đó có Nguyễn Văn Tuấn. (Ảnh: Công an Bình Định cung cấp)

Trước đó, theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1984, lao động tự do; Hộ khẩu thường trú: Khu 9, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) sinh ra trong gia đình không có vấn đề đáng chú ý về chính trị, bản thân không có tiền án, tiền sự.

Tuy nhiên, do nhận thức chính trị hạn chế, kết hợp việc thường xuyên truy cập internet tiếp xúc với những thông tin sai sự thật, thiếu sự chọn lọc nên Tuấn đã hình thành tư tưởng bất mãn, chống đối và bị tổ chức phản động lưu vong “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” (do Đào Minh Quân ở Mỹ cầm đầu) móc nối, lôi kéo.

Video: Âm mưu bất thành của nhóm 15 người khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất

Nguyễn Văn Tuấn đã tự nguyện nộp đơn, xin tham gia và được một số đối tượng cầm đầu “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” kết nạp vào tổ chức.

Thực hiện chỉ đạo của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", ngày 27/1/2017 (tức 30 Tết nguyên đán Đinh Dậu), Tuấn thực hiện hành vi rải truyền đơn tại thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy, Thái Bình) bằng hình thức viết chữ có nội dung chống Đảng, chống Nhà nước, kêu gọi ủng hộ “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” lên 26 tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng.

Ngoài ra, Tuấn còn nhận nhiệm vụ rải truyền đơn tại huyện Đông Anh, Hà Nội nhưng bị cơ quan công an kịp thời vô hiệu hóa.

Để ngăn chặn hành vi phạm tội của đối tượng, ngày 4/3/2017, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thái Bình thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở và nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của Nguyễn Văn Tuấn về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, theo Điều 79 - Bộ luật hình sự.

Qua đấu tranh, đối tượng thành khẩn khai báo và khai nhận hành vi phạm tội cũng như việc tham gia vào tổ chức "Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời".

Để phục vụ việc thu thập, củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thái Bình chuyển hồ sơ cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bình Định để hoàn thiện hồ sơ, đưa ra truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Ngày 27/12, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Kết thúc phiên tòa, TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn 12 năm tù giam về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và phạt quản chế 3 năm tại địa phương nơi bị cáo cư trú trước khi phạm tội kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù./.

Nhóm khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất nhận 129 năm tù giam VOV.VN - Các bị cáo đã rắp tâm thực hiện mục đích “giết sạch, đốt sạch, phá sạch”, gây ra 2 vụ đánh bom xăng.