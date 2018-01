Khẩu súng nghi can CSGT dùng bắn chết người là súng quân dụng

Pháp luật TPHCM dẫn lời Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết, Cơ quan chức năng đã thu giữ khẩu súng mà trung úy CSGT Nguyễn Tấn Phước sử dụng gây ra vụ án mạng tại phòng trọ ở KP6, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa vào tối 6/1 khiến anh Bùi Viết Hải (30 tuổi, quê Hải Phòng) tử vong sau đó. "Đây là súng quân dụng", Đại tá Mạnh khẳng định và cho biết cơ quan CSĐT đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án.(Ảnh: Pháp luật Việt Nam) Được biết, Nguyễn Tấn Phước (SN 1978, quê Bình Ý, Tân Bình, Vĩnh Cửu, Đồng Nai, hiện trú ở 174/34 KP3, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) được bạn gái là chị N. H. T nhờ tìm và khuyên con gái là cháu N. P. Q. N (có quan hệ tình cảm với Bùi Viết Hải). (Ảnh: Thanh Niên) Tối 6/1, Phước đến phòng 01 thuộc nhà số 55H, KP6, P. Trung Dũng, TP. Biên Hòa, nơi Hải trọ, để tìm cháu N. Tại đây hai bên xảy ra cự cãi. Phước đã dùng súng đánh vào đầu anh Hải, nhưng do súng cướp cò nên đạn bắn trúng đầu anh Hải.(Ảnh: Infonet) Nạn nhân được bạn và hàng xóm đưa vào bệnh viện cấp cứu, đến sáng 7/1 đã tử vong. Về phần Phước lái xe bỏ trốn, rồi liên hệ với một người bạn, người này sau đó lái chiếc xe có khẩu súng. (Ảnh: Người Lao Động) Khoảng 1h sáng 7/1, Phước đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đầu thú và khai nhận là hung thủ vụ nổ súng. (Ảnh: Thanh Niên) Trước khi về công tác tại Đội Tuần tra Kiểm soát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai từ tháng 10/2012, Phước làm nhiệm vụ lái xe cho lãnh đạo công an tỉnh (đã nghỉ hưu). Hiện công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Phước để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. (Ảnh: Người Lao Động)

