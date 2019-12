Khen thưởng đơn vị, cá nhân phá án vụ cướp tiệm vàng ở Long An

Chiều nay (11/12), Giám đốc Công an tỉnh Long An đã khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc phá án thành công vụ cướp tiệm vàng Kim Hồng ở ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa.



Đối tượng Huỳnh Lợi Phát.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An thừa ủy nhiệm Giám đốc đã trao quyết định khen đột xuất cho tập thể Công an huyện Thủ Thừa và 4 cảnh sát hình sự đã khám phá nhanh vụ cướp tiệm vàng.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 25/11, đối tượng Huỳnh Lợi Phát (tự Bi, 32 tuổi), ngụ ấp Tân Bình, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ dùng xe máy của chị ruột, đổi biển số giả vào, mang theo găng tay, một bịch xăng. Phát lên kế hoạch vào cướp một số tiệm vàng ở huyện Tân Trụ và thành phố Tân An.

Do những địa điểm nằm trong kế hoạch có đông người, nên Phát thay đổi ý định rồi di chuyển đến khu vực Cầu Voi, huyện Thủ Thừa. Sau khi quan sát thấy tiệm vàng Kim Hồng do ông Huỳnh Văn Hồng (76 tuổi), ngụ ấp 6, xã Nhị Thành làm chủ, vắng người, Phát đã dựng xe bên ngoài rồi chạy vào quầy trưng bày trang sức dùng búa đập bể kiếng lấy nhiều vòng vàng rồi phóng ra xe chạy về hướng TPHCM.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, sáng 28/11, Cảnh sát hình sự Công an Long An và công an huyện Thủ Thừa bắt, khám xét khẩn cấp đối với tên Phát tại nhà riêng ở ấp Tân Bình, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ. Đối tượng khai nhận, do nợ nần quá nhiều nên đã nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân./.

