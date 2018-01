Khởi tố 1 bị can vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng

Sáng 11/1, Công an huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng.

Đối tượng Lê Công Hoàng

Bị can là Lê Công Hoàng, 39 tuổi, trú tại phường Yên Thế, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Theo kết quả điều tra, từ giữa tháng 11/2017, Lê Công Hoàng đã tổ chức 3 nhóm gồm 17 đối tượng đều trú tại xã Ia Nhin, huyện Chư Pah và xã IaYok, huyện IaGrai, chuyên khai thác, vận chuyển gỗ tại tiểu khu 223, 225, 227 thuộc lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Ialy (địa giới hành chính xã IaKreng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).

Các đối tượng cắt hạ, cưa xẻ gỗ và vận chuyển bằng xe mô tô độ chế đến địa điểm tập kết, rồi vận chuyển bằng xe ô tô đi tiêu thụ.

Ngày 26/11/2017, khi các đối tượng đã cưa xẻ được 160 hộp gỗ, đang vận chuyển về nơi tập kết thì bị lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Chư Pả (Chư Păh) phát hiện, bắt giữ.

Hiện trường vụ việc

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ được gồm 2 máy cưa lốc, 160 hộp gỗ xẻ, khối lượng gần 24 m3, 8 xe mô tô độ chế chuyên dùng để vận chuyển gỗ. Qua quá trình đấu tranh, bước đầu cơ quan điều tra xác định, các đối tượng khai thác 95 cây gỗ các loại, thiệt hại khoảng 92 m3 gỗ.

Được biết, từ đầu năm 2017 đến nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Pah đã khởi tố, điều tra 5 vụ với 11 bị can về hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Số lượng gỗ thiệt hại do tội phạm gây ra là 200 m3.

Bên cạnh đó, Công an huyện Chư Păh đã phát hiện thêm 9 vụ cất giấu, vận chuyển lâm sản khai thác trái phép vắng chủ, thu giữ 82 m3 gỗ các loại, 15 xe mô tô độ chế, chuyển cơ quan Kiểm lâm huyện xử lý./.

