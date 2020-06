Khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch huyện ở Thanh Hóa vì đánh bạc

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam các bị can liên quan đến hai vụ đánh bạc gây chấn động dư luận trong thời gian mới đây.

Theo đó, ngày 9/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 3 tháng đối với 4 bị can về tội đánh bạc tại phòng làm việc của Phó chủ tịch huyện Hậu Lộc theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, 4 bị can gồm: Nguyễn Văn Long (SN 1969), trú tại khu phố Phú Cường, TT. Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc (hiện đang là Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc); Lê Duy Hưng (SN 1967, trú tại khu 5, TT Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc (Trưởng phòng Tài chính UBND huyện Hậu Lộc); Trần Văn Hùng, (SN 1974, trú tại khu phố Minh Hòa, TT Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc (cán bộ chuyên môn kỹ thuật, Cục kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Công Binh, Bộ Quốc Phòng) và Nguyễn Văn Đức (SN 1973, trú tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc (Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Đức Xuân).

Liên quan đến vụ đánh bạc của cán bộ Sở Nội vụ, trước đó, vào ngày 8/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hoá cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội đánh bạc theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự; đồng thời tiến hành bắt tạm giam 3 tháng đối với Bùi Quốc Toàn; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can: Đàm Anh Tuấn, Vũ Văn Khánh, Trần Đức Thịnh./.