Khởi tố các đối tượng đua xe quanh hồ Hoàn Kiếm

Công an Hà Nội ngày 22/9 thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm vừa ra Quyết đinh khởi tố bị can đối hai đối tượng có hành vi đua xe trái phép.



Đối tượng Tuấn và Hoàng tại cơ quan công an

Trước đó, rạng sáng 21/8, tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm trong quá trình làm nhiệm vụ phát hiện một nhóm nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao lạng lách quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Tổ công tác đã bám theo, nhanh chóng khống chế, bắt giữ 2 thanh niên, đưa về trụ sở Công an để xử lý.



Tại trụ sở Công an, các đối tượng khai nhận là Đặng Viết Tuấn (SN 2001; trú tại Phúc Đông, Hương Khê, Hà Tĩnh) và Phạm Ngọc Hoàng (SN 1998; trú tại Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định).

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố Đặng Viết Tuấn và Phạm Ngọc Hoàng về hành vi đua xe trái phép.



Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.