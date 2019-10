Khởi tố cựu cán bộ Công an đánh vợ cũ trọng thương

Ngày 23/10, thông tin từ Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Chiến Thắng (SN 1985, trú tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên) về tội “Cố ý gây thương tích”.



Chị T. bị chồng cũ đánh đập trước sân Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh (ảnh cắt từ clip)

Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 5/9, nghi ngờ vợ cũ hẹn hò với người khác, không chăm lo cho hai con, Nguyễn Chiến Thắng điều khiển xe ô tô mang BKS 38C-107.44 đến quán cà phê Quỳnh Hương thuộc TDP Hưng Lợi, phường Sông Trí để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, chị N.T.Q.T (vợ cũ của Thắng) đang cùng bạn uống cà phê thì bị Thắng dùng tay đấm, tát liên tục vào mặt và đầu. Được mọi người trong quán can ngăn nên Thắng ra về.



Đến khoảng 9h30 cùng ngày, biết chị T. đang đi khám ở BVĐK thị xã Kỳ Anh nên Thắng điều khiển xe ô tô tới viện. Khi thấy chị T., Thắng tiếp tục dùng ô đánh vào đầu chị T., chị T. vùng dậy bỏ chạy nhưng Thắng vẫn đuổi theo.



Hai bên giằng co, Thắng lấy kéo trong túi quần ra đe dọa những ai can ngăn rồi dùng kéo đâm vào đùi gây thương tích cho chị T. Phát hiện vụ việc, nhiều người lại gần can ngăn nhưng bị Thắng cầm kéo đe dọa. Sự việc được một số người dùng điện thoại quay video rồi đăng lên mạng xã hội.

Người đánh đập vợ cũ trong clip sau đó được xác định là Nguyễn Chiến Thắng, từng là cán bộ công an công tác tại Đội điều tra Công an huyện Kỳ Anh nhưng đã xin ra khỏi ngành từ năm 2016.



Khi công an có mặt, Thắng lái ôtô rời khỏi hiện trường. Chị T. được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, tổn hại sức khỏe 12%.



Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.