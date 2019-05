Khởi tố đối tượng dùng dao đâm chết anh họ, cứa cổ 1 phụ nữ

Ngày 27/5, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hồ Đăng Kế (SN 1974, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội Giết người.

Hiện trường vụ án.

Hồ Đăng Kế là nghi phạm sát hại người anh họ Hồ Đăng H. (SN 1969, trú xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu), đồng thời dùng dao cứa cổ khiến chị Hồ Thị H. (SN 1974, trú tại xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu) trọng thương.

Giữa nghi phạm Kế và nạn nhân Hội có quan hệ anh em họ hàng. Kế chuyển ra Hà Nội sinh sống và làm việc nhiều năm trước, thỉnh thoảng, đối tượng vẫn về thăm người thân ở quê.

Sáng 12/5, Kế bắt xe từ Hà Nội về quê tại xã Quỳnh Bảng để đi đám giỗ, sau đó đến nhà anh H. Khoảng 9h30 cùng ngày, trong lúc nói chuyện tại nhà thì xảy ra mâu thuẫn, Kế dùng dao sát hại anh H, lấy thân cây ngô khô che đậy lại.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Chưa dừng lại ở đó, Kế tiếp tục đi bộ tìm đến nhà chị Hồ Thị H. cách đó chừng 1km, dùng dao cứa cổ chị H. Bị nạn nhân chống cự, Kế bỏ chạy nhưng bị người dân hô hoán bắt giữ lại.

Riêng nạn nhân H. sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu và chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An để cấp cứu với nhiều vết thương ở cổ, nguy kịch tính mạng.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.