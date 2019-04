Khởi tố hình sự vụ án nữ sinh nhảy cầu tự tử ở Bắc Ninh

Sáng 19/4, Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án nữ sinh nhảy cầu tự tử nghi do bị hiếp dâm vào ngày 15/4. Hiện, Công an tiếp tục tạm giữ đối tượng Vũ Văn Hiếu (sinh năm 1995, trú tại thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi “hiếp dâm"

Đối tượng Hiếu tại cơ quan điều tra.

Theo lời khai của Hiếu, chiều 14/4, Hiếu đi ăn hội cùng bạn bè ở thôn Ngọc Tỉnh, xã Song Liễu, huyện Thuận Thành và gặp Nguyễn Thị V.A (SN 28/8/2001 ở thôn Công Hà, xã Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh, học sinh lớp 12A9 trường THPT Thuận Thành số 2). Trước đó, V.A và Hiếu có quen biết nhau vì chị họ V.A lấy anh ruột Hiếu



Tại đây, sau khi ăn hội, Hiếu rủ V.A đi uống nước và được nữ sinh này đồng ý. Tuy nhiên, thay vì đưa V.A đi uống nước, Hiếu chở thẳng V.A vào nhà nghỉ. Tại đây, Hiếu có hành vi sờ soạng, kéo quần áo V.A để thực hiện hành vi giao cấu. Tuy nhiên, V.A không đồng ý, chống cự nên Hiếu chưa thực hiện được mục đích của mình.

Lúc này, V.A nhắn tin cho bạn trai là Nguyễn Văn Quân, SN 1997, thôn Công Hà, xã Hà Mãn đến cứu. Nhận tin nhắn của V.A, Quân và 2 người bạn nữa đến nhà nghỉ và đưa V.A về.

Về đến nhà, V.A nhắn tin với Quân rất khuya về việc mình bị cưỡng hiếp nhưng Quân không tin sự việc giống như lời V.A nói. Sau đó, V.A nhắn cho anh Nguyễn Huy Chương, SN 2000 và một bạn nữ là sẽ đi tự tử tại cầu Hồ vào sáng hôm sau. Đồng thời, nhắn tin cho Quân đến vớt xác mình.

Nhận được tin nhắn như vậy, sáng sớm 15/4, anh Chương chạy ra cầu thì chứng kiến V.A nhảy cầu tự tử. Anh Chương đã hô hoán mọi người rồi bơi ra cứu. Thời điểm trên, bạn trai của V.A là Nguyễn Văn Quân cũng đến nơi, lao ra sông để cứu. Một số người dân khác thấy thế cũng bơi ra cứu nữ sinh này nhưng không kịp. Khi Chương và mọi người bơi còn cách V.A khoảng 10m thì cô gái đã bị chìm xuống dòng nước xiết.

Nhận được tin, Công an huyện Thuận Thành cùng cán bộ cảnh sát phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn cùng với lực lượng chức năng, gia đình nỗ lực tìm kiếm đến hơn 16h cùng ngày, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể V.A để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Thành tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.