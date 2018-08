Khởi tố nhóm cho vay nặng lãi ôm bình gas dọa công an

Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết, đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Huy Trọng (65 tuổi); Nguyễn Huy Nam (36 tuổi), và Nguyễn Huy Bắc (35 tuổi, đều ngụ tại TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Đối tượng Nguyễn Huy Bắc

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 24/7/2018, lực lượng Công an quận Ninh Kiều phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an thành phố Cần Thơ kiểm tra hành chính nơi ở của Nguyễn Huy Bắc (số 160C/4, đường Nguyễn Văn Trường, phường An Bình, quận Ninh Kiều).

Khi kiểm tra, Nguyễn Huy Bắc và vợ là Lê Phi Linh chấp hành, tự giao nộp nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của Bắc cùng 1 roi điện cho lực lượng chức năng.

Khi lực lượng chức năng đang kiểm tra, thì Nguyễn Huy Trọng (cha và anh ruột của Bắc) và Nguyễn Huy Nam xuất hiện chửi bới, lăng mạ và ngăn cản lực lượng chức năng làm việc. Tiếp đó, cha con ông Trọng lớn tiếng xúi giục, kích động, kêu gọi những người thân trong nhà không hợp tác và ngăn cản không cho lực lượng tiếp tục kiểm tra.

Nghe lời cha, Bắc lên lầu mang một bình chữa cháy xuống tầng trệt đưa cho Nam cầm dọa chống lại lực lượng kiểm tra. Sau đó, Bắc quay ngược lên lầu cầm 1 bình gas loại lớn mang xuống tầng trệt, một tay cầm bật lửa, một tay cầm bình gas dọa cho nổ nếu lực lượng kiểm tra không ra khỏi nhà. Còn Linh mang toàn bộ giấy tờ liên quan đến cho vay nặng lãi mang vào trong phòng cất giấu. Tuy nhiên, lực lượng Công an đã kịp thời khống chế Nam và Bắc không để xảy ra cháy nổ bình gas và tiến hành bắt giữ Nam và Bắc.

Tối cùng ngày, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra quán cà phê Hạnh Phúc (số 929, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, Quận Ninh Kiều).

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện nhiều giấy tờ có liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi do Bắc điều hành. Theo điều tra ban đầu của Công an Cần Thơ xác định, vợ chồng Bắc và Nam tổ chức cho vay không cần tài sản thế chấp chỉ cần giấy chứng minh nhân dân, người vay trả gốc và lãi hàng ngày. Nhóm này cho vay từ 5 đến 10 triệu đồng với lãi suất từ 30% đến 60%/tháng. Nếu người vay không góp tiền đúng hạn thì nhóm này sẽ cho người đến xử.

Qua xác minh của Cơ quan điều tra, Nguyễn Huy Bắc từng có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, 2 tiền sự về hành vi “gây rối trật tự công cộng” và cố ý gây thương tích. Hiện vụ việc đang được Cơ quan tiếp tục điều tra./

Nhà hàng Ruby ở TPHCM ngang nhiên chống đối lực lượng kiểm tra Thấy đoàn kiểm tra, bảo vệ nhà hàng Ruby ở đường Tôn Thất Tùng, quận 1, TP HCM đã tri hô để nhân viên bên trong kéo cửa, chống đối. Người phụ nữ dùng bình gas cố thủ, chống đối lực lượng chức năng VOV.VN - Không đồng thuận việc thu hồi đất, khi bị cưỡng chế, người phụ nữ dùng gas cố thủ trong nhà, chống đối lực lượng chức năng.