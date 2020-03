Khởi tố thêm 14 bị can trong vụ án tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba

Ngày 24/9/2019, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CEO Công ty cổ phần địa ốc Alibaba về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 13/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba).

Riêng bị can Võ Thị Thanh Mai - Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm được tại ngoại.

Cụ thể, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng các bị can: Trang Chí Linh - Giám đốc pháp lý Công ty Alibaba, Huỳnh Thị Kim Thắng - Kế toán trưởng Công ty Alibaba, Nguyễn Trung Trường - Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital, Nguyễn Thị Vân Anh - Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng, Bùi Minh Đức - Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land, Vũ Hoàng Hải - Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang, Trương Thị Hồng Ngọc - Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp, Vi Thị Hiền - Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land, Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land, Nguyễn Quang Sơn - Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land, Nguyễn Trần Phúc Nguyên - đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land, Trần Huy Phúc - Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép.

Qua điều tra xác định các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp dưới bóng hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).

Nguyễn Thái Luyện và em ruột là Nguyễn Thái Lĩnh lập ra Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên rồi thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp giao cho các cá nhân đứng tên và tự “vẽ” ra nhiều dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tất cả các dự án do công ty này tự “vẽ” ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã tiếp nhận trên 3.300 nạn nhân tố cáo bị Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba lừa đảo với số tiền hơn 1.800 tỉ đồng. Hiện Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các bị can mới bị khởi tố trên để xử lý theo quy định của pháp luật./.

13 năm 3 tháng tù cho 4 nhân viên Alibaba cản trở đoàn cưỡng chế VOV.VN - Chiều 27/11, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tuyên phạt 4 nhân viên Công ty Alibaba tổng cộng 13 năm 3 tháng tù giam. Xét xử sơ thẩm 4 nhân viên Công ty Địa ốc Alibaba VOV.VN - Kết quả điều tra xác định hành vi của các bị can gây hư hỏng chiếc xe cuốc của Đoàn cưỡng chế UBND xã Tóc Tiên với giá trị thiệt hại 26,4 triệu đồng.