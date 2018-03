Liên quan đến vụ nhà báo Lê Duy Phong, nguyên Trưởng ban Bạn đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam bị khởi tố vì tội "Cưỡng đoạt tài sản" của ông Vũ Xuân Sáng, Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Yên Bái 200 triệu đồng và của một cá nhân 50 triệu đồng, theo kết luận của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái: Không đủ căn cứ xác định Lê Duy Phong chia tiền cho 26 phóng viên, nhà báo…

Lê Duy Phong (phải) tại thời điểm bị bắt quả tang.

Trước đó, trong quá trình điều tra, ông Lê Duy Phong khai đã dùng 200 triệu của ông Sáng chia cho 26 phóng viên, nhà báo. Trong số này, ông Phong khai có đưa cho một nhà báo 30 triệu đồng và 25 người khác mỗi người 3 triệu đồng. Còn lại 70 triệu đồng, Phong gửi vào tài khoản của mình.

Tuy nhiên, làm việc với cơ quan công an, tất cả 26 nhà báo mà Phong khai đều phủ nhận và cho biết mình không nhận tiền của Phong. Khi đối chất, bị can Phong cũng thay đổi lời khai, nói không chia tiền cho phóng viên, nhà báo nào. Do đó, Cơ quan CSĐT kết luận không đủ căn cứ xác định Phong đã chia tiền cho ai và không có căn cứ xử lý.

Cũng theo Công an tỉnh Yên Bái, khi bị bắt, trong tài khoản của Phong có hơn 1,6 tỉ đồng. Phong khai, trong đây có 70 triệu tiền chiếm đoạt của ông Sáng; hơn 1,5 tỉ còn lại do buôn bán bất động sản mà có. Tuy nhiên, Phong không khai báo được cụ thể buôn bán đất ở đâu, vào thời gian nào và với cá nhân, đơn vị nào nên cơ quan điều tra không có cơ sở để xác minh làm rõ.

Cũng theo kết luận điều tra, ngay sau khi bị bắt, Phong đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Tuy nhiên, quá trình điều tra sau này, Phong thay đổi lời khai, không thừa nhận đã chiếm đoạt 200 triệu đồng của ông Sáng và 50 triệu đồng của ông Thực. Lý do theo Phong là do trước đó bị Công an TP Yên Bái ép cung, mớm cung. Tuy nhiên, Công an tỉnh Yên Bái cho rằng lời khai này của Phong là không có căn cứ.

"Với rất nhiều tài liệu thu thập được trong quá trình làm việc với bị can Lê Duy Phong của nhiều điều tra viên khác nhau, của kiểm sát viên khác nhau như các biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung, biên bản tường trình, bản tự khai, bản kiểm điểm và tâm thư của bị can Phong thì bị can đều khai nhận hành vi phạm tội của bản thân là đã đe dọa và chiếm đoạt tiền của ông Vũ Xuân Sáng và ông Hoàng Trung Thực. Mặt khác lời khai nhận hành vi của Lê Duy Phong trước đó cũng phù hợp với lời khai của người bị hại, người làm chứng và các chứng cứ khác mà cơ quan điều tra thu thập được… với những tài liệu chứng cứ thu thập được, có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của Lê Duy Phong” - Kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái nêu rõ./.

