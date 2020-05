Lãnh đạo Sở chỉ đạo xóa dữ liệu để trốn tội nâng khống điểm thi

Sáng nay 26/5, phiên tòa xét xử sơ thẩm 12 bị cáo trong vụ gian lận thi THPT Quốc gia 2018 tại Sơn La tiếp tục tranh luận, đối đáp giữa Luật sư bào chữa và đại diện VKSND.

Cấp Phó bị buộc tội, Giám đốc Sở có vô can?

Kiểm sát viên khẳng định, quá trình điều tra, Trần Xuân Yến - cựu Phó GĐ Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La khai nhận phù hợp với lời khai của các bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga, Đặng Hữu Thủy và Cầm Thị Bun Sọn về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, với tình tiết phạm tội nhiều lần.

Lời khai của Yến thể hiện bị cáo đã đồng thuận cho các bị cáo rút bài thi, nhằm nâng điểm cho các thí sinh. Sau đó, quét lại kết quả các bài thi đã sửa để cập nhật vào máy tính.

Đại diện VKSND nêu quan điểm tại tòa

Đại diện VKS cũng khẳng định lời khai của Yến và các bị cáo cũng như nhiều chứng cứ bổ trợ cho thấy cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT đã không chỉ đạo niêm phong bài thi sau khi thi. Đến chiều 4/7/2018,Yến mới ban hành quy định niêm phong khi các bài thi đã được sửa nâng điểm.

Theo kiểm sát viên, khi đoàn công tác của Bộ GD&ĐT lên kiểm tra, bị cáo Yến đã mang 16 đĩa CD ra nghĩa trang để đốt tiêu hủy nhằm phi tang. Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường và đã thu được các mẫu than.

Đại diện VKS cũng khẳng định có căn cứ cho thấy Trần Xuân Yến đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hồng Nga xóa dữ liệu trên máy tính để trốn tội. Cơ quan giám định đã tìm ra dấu vết của hành vi tẩy xóa này.

Trình bày những luận cứ gỡ tội cho bị cáo Trần Xuân Yến, Luật sư Nguyễn Thị Kim Thanh cho rằng, bị cáo bị cáo buộc chịu trách nhiệm chính về kết quả thi, nhưng các quyết định mà VKS công bố không có điều nào nói rằng bị cáo Yến phải chịu trách nhiệm về việc này.

Đối với hành vi không niêm phong ngay tạo điều kiện, tạo cơ hội cho các bị cáo khác rút bài thi sửa nâng điểm, nhưng trong quy trình không có dòng nào đề cập đến việc phải niêm phong ngay.

Về lời khai của bị cáo Nga về việc Yến chỉ đạo Nga sao lưu dữ liệu, xóa bài thi là lời khai một chiều. Đồng thời cho rằng, nếu truy cứu bị cáo Yến về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ mà không truy cứu ông Hoàng Tiến Đức là không công bằng.

Luật sư Nguyễn Thị Kim Thanh đề nghị HĐXX căn cứ vào kết quả tranh tụng ngày hôm nay tuyên bị cáo Yến không phạm tội lợi dụng chức vụ trong thi hành công vụ và đề nghị trả tự do cho bị cáo ngay trong phiên tòa

Không lý giải được 1 tỷ đồng chênh lệch

Cuối giờ chiều 25/5, trong phần đối đáp với luật sư bào chữa cho bị cáo Lò Văn Huynh, đại diện VKSND tỉnh Sơn La khẳng định cơ quan này không vi phạm tố tụng như luật sư Lê Thanh Sơn lập luận.

"Đây là vụ án phức tạp, ban đầu mới khởi tố 7 bị can, sau khi trả hồ sơ đã khởi tố bổ sung 5 bị can về các tội Đưa và Nhận hối lộ", kiểm sát viên nêu lý do của việc trả hồ sơ 4 lần.

Bị cáo Lò Văn Huynh.

Liên quan hành vi phạm tội của bị cáo Huynh, với cáo buộc nhận hối lộ 1 tỷ, kiểm sát viên căn cứ lời khai ban đầu của Huynh phù hợp với tài liệu cơ quan an ninh điều tra xác minh.

Cụ thể, bị cáo khai đã nhận tiền vào tối 13/6/2018, khi Nguyễn Minh Khoa, thời điểm đó là Phó phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La đến nhà để đưa cho Huynh 1 tỷ, các mệnh giá tiền 500.000 và 200.000 đồng.

Đại diện VKS dẫn chứng bị cáo Huynh khai rất chi tiết về việc ông Khoa nói: "Em có một số thí sinh con em bạn bè, người quen nhờ anh giúp để đỗ vào trường công an. Nếu được sẽ gửi 700 triệu đồng mỗi thí sinh và đưa trước 1 tỷ".

Sau khi vụ án khởi tố, anh Lê Thanh Sơn là em vợ Huynh đến nhà Huynh nên bị cáo nhờ giữ hộ 1 tỷ để trả cho Khoa, nhưng Lò Văn Huynh dặn "khi nào anh gọi điện thì mới thực hiện".

Theo công tố viên, anh Sơn cũng khẳng định đã mở xem bọc tiền và thấy bên trong có 2 loại mệnh giá là 500.000 đ và 200.0000đ. Đến ngày 7/1/2019, anh Sơn nộp 1 tỷ cho cơ quan điều tra. Tại biên bản giao nhận, anh Sơn trình bày đó là số tiền Huynh đưa giữ hộ.

Về nguồn gốc số tiền 1 tỷ đồng, kiểm sát viên công bố kết quả xác minh của cơ quan điều tra, cho thấy cuối năm 2017, vợ chồng Huynh tiết kiệm được 250 triệu đồng. Trong khi đó, Huynh khai khoản tiết kiệm là 1,250 tỷ. Như vậy, đại diện VKS đánh giá bị cáo Huynh không lý giải được vì sao có sự chênh lệch con số 1 tỷ đồng.

Còn việc Lò Văn Huynh khai 1 tỷ đưa cho em vợ là tiền bán đất ở Ninh Bình và tiền tiết kiệm, VKS có đủ căn cứ khẳng định đây là tiền mà Huynh đã nhận từ Nguyễn Minh Khoa../.